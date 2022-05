Changement climatique : la sécheresse fait apparaître des cadavres dans un lac à Las Vegas

Un cadavre à l’intérieur d’un baril a été retrouvé à Lake Mead, Nevada, où se trouve Las Vegas, aux États-Unis, après qu’une grave sécheresse a fait baisser les niveaux du réservoir à un niveau sans précédent. Selon les responsables locaux, la découverte pourrait n’être que la première de nombreuses découvertes de ce type sur le site.

« Je dirais qu’il y a de très bonnes chances, à mesure que le niveau de l’eau baisse, que nous trouvions plus de restes humains », a déclaré le lieutenant de police de Las Vegas Ray Spencer à la chaîne de télévision locale KLAS-TV. Le lac a peut-être même été un lieu de dépôt de cadavres utilisés par des organisations criminelles.

Le cadavre a au moins 40 ans

Selon le lieutenant Ray Spencer, il n’est toujours pas possible de déterminer la cause exacte du décès de la personne retrouvée dans le lac. Crédit : YouTube/Reproduction

Les effets personnels trouvés dans le tonneau suggèrent que la personne est décédée il y a plus de 40 ans, dans les années 1980, a déclaré le lieutenant. Le responsable n’a pas confirmé la cause du décès de la personne retrouvée à Lake Mead car l’enquête sur l’affaire est toujours en cours.

La police prévoit de contacter des experts de l’Université du Nevada à Las Vegas, afin que les techniciens puissent analyser le moment exact où le canon a commencé à s’user. En parallèle, le bureau du coroner du comté de Clark tentera de déterminer l’âge et le sexe de la personne.

Le baril a été retrouvé par des bateliers début mai, et immédiatement, des agents du US National Park Service Ranger ont été appelés et ont fouillé la zone près du port de Hemenway sur le lac Mead, lorsqu’ils ont découvert que le compartiment contenait des restes squelettiques.

En passant par Las Vegas, le lac Mead est le plus grand lac artificiel des États-Unis et, avec le lac Powell, fournit de l’eau à plus de 40 millions de personnes dans les États de l’Arizona, de la Californie, du Colorado, du Nevada, du Nouveau-Mexique, de l’Utah, Wyoming et sud du Mexique.

Passant par: Radio Nationale Publique

