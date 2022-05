L’éruption volcanique des Tonga a été si intense qu’elle a eu des effets dans l’espace

L’éruption d’un volcan sous-marin à Tonga, situé dans le Pacifique Sud, en janvier de cette année-là a été si intense qu’elle a eu des effets tels que des ondes de choc atmosphériques et un tsunami. Des mois plus tard, une étude menée par l’Université de Californie a révélé que l’éruption volcanique avait atteint l’espace, dans l’ionosphère, qui est la couche atmosphérique la plus externe de la planète Terre.

En analysant les données de l’Ionospheric Connection Explorer (ICON) de la NASA avec les satellites Swarm de l’Agence spatiale européenne (ESA), l’équipe de chercheurs a observé que dans les premières heures après l’explosion du volcan sous-marin, des vents ont commencé à apparaître. et les courants électriques.

Selon le physicien Brian Harding, le volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai a été capable de créer quelque chose d’inattendu et de grandiose, considéré comme l’une des plus grandes perturbations spatiales de l’ère moderne : « Cela nous permet de tester le lien incompris entre les basses atmosphère et espace ».