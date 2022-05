Un tremblement de terre de magnitude 6,8 au Chili se fait sentir au Brésil

Un séisme de magnitude 6,8 sur l’échelle de Richter a frappé la région de Jujuy en Argentine, dans une zone proche de la frontière du pays avec le Chili et la Bolivie, selon les données du Centre sismologique méditerranéen européen (EMSC), plus tôt ce mardi (10).

Selon l’EMSC, le tremblement de terre était assez profond, s’étant produit à 176 km de la surface de la Terre. Cependant, la secousse a pu être ressentie dans un certain nombre de villes chiliennes, comme Antofagasta et Valparaíso.

Des secousses ont été ressenties au Brésil

En plus des villes du Chili, il a également été possible de ressentir le tremblement de terre dans certaines parties du Brésil, comme la ville d’Indaiatuba, dans la région de Campinas et dans la capitale de São Paulo. Des messages sur les réseaux sociaux soulignent qu’ils se sont sentis étourdis et ont vu des plantes se balancer.