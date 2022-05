Un phénomène initialement mystérieux a provoqué une vague de panique parmi les habitants de la ville portuaire de Zhoushan, située dans la province du Zhejiang (est de la Chine), le week-end dernier. Selon des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, le ciel était complètement rouge pendant quelques heures.

En désespoir de cause, les habitants sont descendus dans la rue sans comprendre ce qui se passait. Bientôt, le sujet a attiré l’attention de personnes d’autres pays du monde. « Le ciel au-dessus de la ville chinoise de Zhoushan, près de Shanghai, est devenu rouge sang ce soir », a écrit Tim McMillan, lieutenant de police allemand à la retraite, sur son compte Twitter. « Je suis sûr que c’est tout à fait normal et non un signe avant-coureur de l’apocalypse. À droite? ».

Selon le portail UOL, certaines vidéos publiées samedi (7) comptaient plus de 150 millions de vues.

Alors que certains scientifiques japonais ont affirmé que la situation était causée par une activité solaire massive, un membre du service météorologique chinois interrogé par The Global Times, une publication liée au Parti communiste chinois, a déclaré que la rougeur dans le ciel était causée par la réfraction de feux des navires ancrés dans le port de la commune.

« Plus d’eau dans l’atmosphère forme des aérosols qui réfractent et dispersent la lumière des bateaux de pêche et créent le ciel rouge vu par le public », a-t-il déclaré. Aucun incendie n’a été enregistré dans la région ni aucun changement géomagnétique susceptible de modifier la couleur du ciel.

Voir quelques enregistrements partagés par les utilisateurs de Twitter :