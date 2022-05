Une sonde de la NASA sur Mars détecte le plus grand tremblement de terre jamais enregistré en dehors de la Terre

Le mois dernier, le Apparence numérique a annoncé que l’atterrisseur InSight de la NASA avait détecté les deux plus grands « marsquakes » de l’histoire des observations de la planète rouge, tous deux survenus en 2021. Cependant, ils ont été vaincus par un nouveau tremblement de terre, enregistré par la sonde qui étudie Mars en mai de cette année .

L’atterrisseur InSight, qui examine Mars depuis 2018. Image : NASA Insight Ethz/Reproduction

Alors que les événements précédents atteignaient des magnitudes de 4,2 (en août) et 4,1 (en septembre), le nouveau tremblement de terre a atteint une échelle d’intensité 5, ce qui représente le plus fort jamais observé non seulement sur Mars mais ailleurs que sur Terre, selon le site Web. espace.com.

« L’équipe et les partenaires du vaisseau spatial InSight de la NASA viennent de recevoir des données préliminaires de Mars sur ce que l’on pense être la plus grande activité sismique jamais enregistrée sur une autre planète ! », a écrit l’administrateur associé de l’agence pour la science, Thomas Zurbuchen, sur Twitter. « Estimation préliminaire : événement de 5e magnitude. Nous devons être patients pendant que les équipes analysent les données. »