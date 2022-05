Un garçon de 6 ans découvre une dent de mégalodon sur une plage britannique

Selon le journal britannique The Mirror, Sammy Shelton a découvert la dent de 10 cm de long à Bawdsey Beach, dans le Suffolk, sur la côte est de l’Angleterre. « Nous savions ce que c’était, mais pas à quel point c’était rare », a déclaré Peter Shelton, le père de Sammy.

Les dents de mégalodon sont assez courantes dans certains endroits, comme la côte est de l’Amérique du Nord et la côte du Maroc. Cependant, ils sont « extrêmement rares » au Royaume-Uni, selon le Natural History Museum de Londres.

Sammy Shelton exhibant la dent de 10 cm appartenant à un mégalodon. Image : Peter Shelton / SWNS

nom scientifique otodus mégalodon, les mégalodons dominaient les océans, au sommet de la chaîne alimentaire, il y a entre 23 et 3,6 millions d’années. Ils ont capturé de grandes proies, telles que des baleines et des dauphins, jusqu’à ce qu’elles disparaissent des archives fossiles à la fin du Pliocène, la dernière époque de l’ancienne période tertiaire de l’ère cénozoïque.

La taille exacte des mégalodons est encore débattue parmi les scientifiques, mais un consensus est qu’ils ont probablement atteint 15 m et 20 m de longueur.

Selon le Center for Geological Research de l’Université du Kentucky, aux États-Unis, les plus grandes dents de mégalodon mesuraient près de 18 cm de long, soit plus du double de la taille des plus grandes dents de requin blanc (Carcharodon carcharias).

Comme les requins changent de dents plusieurs fois au cours de leur vie, les dents de ces animaux ont tendance à tomber continuellement au fond de la mer, où elles se fossilisent et peuvent être trouvées par les chercheurs même après des millions d’années.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !