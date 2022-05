L’hélicoptère Ingenuity retrouve sa capacité de communication après la panne d’électricité

Après avoir manqué un appel programmé avec l’hélicoptère Ingenuity sur Mars, le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA a annoncé que la faille était maintenant corrigée et que le drone avait retrouvé sa capacité de communication.

Selon JPL, le contact a été rétabli deux jours après la détection du problème. Les ingénieurs suggèrent que l’hélicoptère est peut-être entré dans un état de faible puissance en raison d’une combinaison de niveaux élevés de poussière dans l’atmosphère et de basses températures locales.

Cette image de l’hélicoptère Ingenuity de la NASA a été prise par l’instrument Mastcam-Z du rover Persévérance à « Aérodrome D » (le quatrième aérodrome), à ​​l’est de l’unité géologique de Séítah. Crédits : NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

La situation a rendu l’équipement solaire incapable de communiquer avec sa station de base, le rover Persévérance, qui envoie des informations de mission à la Terre par satellite.

« La poussière diminue la quantité de lumière solaire atteignant les panneaux solaires, réduisant la capacité d’Ingenuity à recharger ses six batteries lithium-ion », indique le communiqué du JPL. « Lorsque l’état de charge de la batterie est tombé en dessous d’un seuil inférieur, le Field Programmable Gate Array (FPGA) de l’hélicoptère a été arrêté. »

L’hélicoptère a récemment obtenu l’autorisation de prolonger sa mission jusqu’en septembre de cette année au moins. Avec 28 vols à son actif, il a considérablement progressé par rapport à son plan initial de cinq excursions depuis son atterrissage sur la surface martienne en février 2021 avec Persévérance.

Selon la NASA, les rotations par vol des hélices ont été augmentées en septembre dernier pour faire face à la diminution de la densité atmosphérique causée par les changements saisonniers dans Jezero Crater, la zone d’atterrissage de la mission sur Mars.

Le panneau solaire d’Ingenuity a été endommagé par la poussière martienne, ne parvenant pas à recharger les batteries de l’hélicoptère. Image : NASA/JPL-Caltech.

Jusqu’à présent, le plan a bien fonctionné. L’hélicoptère de 1,8 kg a accumulé un total de 6,9 ​​km de distance de vol et sert maintenant d’éclaireur pour les activités de Persévérance alors que le rover se fraye un chemin à travers un ancien delta à la recherche de signes potentiels de vie martienne.

Lors de son 26e vol à la fin du mois dernier, Ingenuity a même pris des photos de son système d’atterrissage mis au rebut pour aider les ingénieurs à planifier de futures missions.

Cependant, l’hélicoptère continue de lutter contre la poussière, les changements saisonniers et les conditions environnementales non prévues dans son plan de mission initial, ce qui signifie qu’il devra faire face à plus d’obstacles pour poursuivre ses vols dans les mois à venir.

Crucial pour assurer qu’Ingenuity reste opérationnel, le FPGA a pour fonction de contrôler l’énergie des éléments avioniques et des réchauffeurs opérationnels, visant à maintenir le drone actif pendant les froides nuits martiennes. Il est également chargé de contrôler l’heure du vaisseau spatial, y compris pour les appels programmés avec le rover.

Les contrôleurs soupçonnent qu’après la coupure de courant du FGPA, qui s’est produite pendant la nuit, l’horloge de l’hélicoptère s’est réinitialisée et les radiateurs se sont éteints.

« Lorsque le soleil s’est levé le lendemain matin et que le panneau solaire a commencé à charger les batteries, l’horloge de l’hélicoptère n’était plus synchronisée avec l’horloge à bord du rover », a expliqué JPL. « En bref, quand Ingenuity a pensé qu’il était temps de contacter Persévérance, la station de base du rover n’écoutait pas. »

Pour essayer de recontacter le drone, jeudi dernier (le 5), les ingénieurs ont envoyé des commandes au rover Persévérance pour écouter le signal pendant presque un plein soleil (comme on appelle le jour martien).

Enfin, vers 11h45, heure locale de Mars, les premiers signaux d’Ingenuity ont été captés, certes de manière limitée, mais suffisamment claire pour attester de la santé de l’équipement.

« La liaison radio entre Ingenuity et Perseverance était stable, les températures de l’engin spatial étaient conformes aux attentes, le panneau solaire rechargeait la batterie à un rythme prévu et la batterie était saine, tenant 41% d’une charge complète », indique le communiqué.

Changement de tactique pour assurer la continuité de la mission martienne

Dans un premier temps, le problème a été résolu, mais la poussière restera une menace persistante pour la mission et rendra plus difficile la recharge des batteries pour faire fonctionner les radiateurs et l’horloge pendant la nuit.

Selon le JPL, dans les trois soleils suivant la détection du problème, l’hélicoptère a allumé ses réchauffeurs chaque fois que la température de la batterie était inférieure à -15 ºC. Cependant, les ingénieurs craignent que si cette approche se poursuit, la batterie ne pourra pas faire fonctionner les radiateurs toute la nuit.

Ils ont donc opté pour une autre tactique. Un nouvel ensemble de commandes a changé le point auquel la batterie s’allume, à -40ºC. L’hélicoptère sera également chargé de s’arrêter immédiatement, plutôt que d’utiliser la charge de la batterie de secours.

« L’équipe espère que cette stratégie permettra à la batterie de conserver la charge qu’elle collecte pendant la journée. Les ingénieurs d’Ingenuity espèrent qu’après plusieurs jours d’utilisation du réseau d’hélicoptères, la batterie a atteint un point où le vaisseau spatial peut reprendre ses opérations normales », a déclaré l’équipe.

