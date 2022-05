Le télescope James Webb réalise une image sans précédent du Grand Nuage de Magellan

Tel que rapporté par Apparence numériquele télescope spatial James Webb (JWST) est sur le point de commencer à fonctionner efficacement, et les ingénieurs responsables de l’observatoire procèdent aux derniers ajustements des instruments qui le composent.

Certaines images de test ont été prises et diffusées par l’équipe lors de la phase de mise en service au cours des derniers mois. Maintenant, une cible notable a été mise au point : le Grand Nuage de Magellan.

Selon Scott Friedman, JWST Chief Commissioning Scientist au Space Science Telescope Institute de la NASA, l’objectif principal de l’enregistrement de notre voisin galactique était de calibrer toute distorsion et d’améliorer la netteté des images.

Grâce à son instrument le plus cool, le Mid-Infrared Instrument (MIRI), le télescope de nouvelle génération a pu capturer le Grand Nuage de Magellan avec une clarté sans précédent dans l’histoire des observations astronomiques, prouvant ses très hautes performances.

Une comparaison des enregistrements du Grand Nuage de Magellan réalisés par le télescope spatial Spitzer et le télescope spatial James Webb. Images : NASA/JPL-Caltech (à gauche) et NASA/ESA/CSA/STScI (à droite)

La nouvelle image MIRI montre la chimie du gaz interstellaire de la galaxie dans les moindres détails, y compris l’émission de molécules de carbone et d’hydrogène appelées « hydrocarbures aromatiques polycycliques », considérées comme des éléments constitutifs de la vie.

Lors d’une conférence de presse diffusée en direct sur Internet lundi, les scientifiques de l’équipe ont déclaré que cette capacité d’imagerie était essentielle pour aider le télescope à comprendre comment les étoiles et les systèmes protoplanétaires se forment.

« C’est un très bon exemple scientifique de ce que Webb fera pour nous dans les années à venir », a déclaré Chris Evans, scientifique du projet pour l’observatoire de l’Agence spatiale européenne (ESA), partenaire de la mission.

« Nous avons fait beaucoup d’études sur la formation des étoiles et des planètes dans notre propre galaxie, mais ici nous la regardons dans les Nuages ​​de Magellan, donc de petites galaxies extérieures, qui sont chimiquement moins évoluées que notre Voie lactée », Evans a ajouté. « Cela nous donne donc une chance d’examiner les processus de formation des étoiles et des planètes dans un environnement très différent de notre propre galaxie. »

La perspective détaillée du télescope James Webb permet une vue sans précédent des processus galactiques

À titre de comparaison, l’équipe a publié l’image aux côtés de l’une des mêmes cibles prises par le télescope spatial Spitzer à la retraite – un pionnier, à son époque, dans la génération d’images haute résolution de l’univers. Alors que Webb a pris sa photo à 7,7 microns, Spitzer l’a enregistrée à 8,0 microns.

« Spitzer a fait des choses incroyables », a déclaré Evans. « Mais il était limité par sa résolution spatiale, car il était optimisé pour les relevés à grand champ qui capturent des objets célestes dans un contexte général. »

Selon lui, la perspective détaillée et rapprochée de Webb fournira « une vue incroyable des processus dans une galaxie différente pour la première fois, éliminant la poussière ».

« Nous utilisons l’infrarouge moyen pour regarder à travers un matériau qui serait autrement obscurci aux longueurs d’onde visibles », a-t-il expliqué.

Le nouveau télescope spatial comprend un miroir primaire beaucoup plus grand, des détecteurs améliorés et un point d’observation supérieur à celui de Spitzer, qui fonctionnait sur une orbite terrestre, par opposition à l’orbite de Webb au deuxième point de Lagrange (L2) entre la Terre et la Terre. le Soleil, à environ 1,5 million de km. Selon ses scientifiques, ces facteurs permettront à l’observatoire d’accéder aux informations infrarouges plus clairement que son prédécesseur.

Connaître l’emplacement des étoiles dans le Grand Nuage de Magellan est un avantage clé pour les astronomes, selon Michael McElwain, scientifique du projet JWST au Goddard Space Flight Center de la NASA.

« Nous pouvons les utiliser pour les étalonnages astrométriques », a-t-il expliqué, ajoutant que c’est important pour l’étalonnage des instruments scientifiques. « Bien sûr, ces images sont aussi très spectaculaires. »

Bientôt, le personnel de la mission testera également la capacité de l’observatoire à suivre des objets du système solaire, tels que des planètes, des satellites, des anneaux, des astéroïdes et des comètes. Les scientifiques veilleront à ce que Webb puisse le faire correctement, étant donné qu’il est particulièrement sensible à la lumière des étoiles.

« Nous mesurerons également les changements dans l’alignement du télescope lorsque nous le pointons à différents endroits », a déclaré Evans. Pour ce faire, Webb subit un test de stabilité thermique, au cours duquel il oscille entre des positions dans lesquelles il reçoit plus ou moins de lumière solaire.

Bien que l’équipe n’ait pas encore révélé sur quelle cible elle se concentrera en premier lorsque ses travaux de test seront terminés, les scientifiques ont déclaré que l’observatoire devrait commencer ses travaux scientifiques vers juin ou juillet.

