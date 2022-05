L’araignée tropicale crée une bulle d’air pour rester sous l’eau et se cacher des prédateurs

Comme stratégie de vie, une espèce d’araignée tropicale crée des bulles d’air pour rester sous l’eau et se cacher des prédateurs jusqu’à 30 minutes, selon des chercheurs de l’Université de Binghamton, de l’Université d’État de New York.

Le professeur Lindsey Swierk, qui travaille dans la recherche dans le secteur des sciences de la vie à l’Université Binghamton, Université d’État de New York, a remarqué une grande araignée tropicale (nom scientifique Trechalea) fuyant les humains et se cachant rapidement sous l’eau.

Jusqu’à présent, l’espèce n’était pas connue pour utiliser l’eau comme stratégie pour échapper aux menaces potentielles. Swierk avait même observé un type de lézard capable de rester sous l’eau pendant environ 16 minutes pour se cacher également des prédateurs.

« Pour de nombreuses espèces, se mouiller et avoir froid est presque aussi risqué pour la survie que de faire face à leurs prédateurs en premier lieu. Les araignées Trechalea n’étaient pas connues auparavant pour se cacher sous l’eau des menaces – et certainement pas pour si longtemps », a commenté Swierk.

L’araignée a été immergée dans l’eau pendant une moyenne de 30 minutes et a gardé une bulle d’air, comme un film, sur tout son corps. Selon Swierk et ses collègues, le soupçon est que les poils duveteux qui recouvrent son corps aident à maintenir la protection de l’air, empêchant la perte de chaleur et empêchant l’eau de pénétrer dans ses organes respiratoires.

Selon Swierk, « Le film d’air qui entoure l’araignée lorsqu’elle est sous l’eau semble être maintenu en place par des poils hydrophobes qui couvrent toute la surface du corps de l’araignée. » Elle a également ajouté que cette compréhension fournit de nouvelles informations sur la façon dont les espèces peuvent faire face aux problèmes et trouver refuge sous l’eau, et une enquête plus approfondie est nécessaire sur les risques potentiels de cette tactique.

Source : physique

