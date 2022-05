La pauvreté peut être vue de l’espace : une étude cartographie les inégalités grâce aux satellites

Récemment publié dans la revue scientifique Nature, l’IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) a mis au point une nouvelle méthode pour cartographier les régions les plus pauvres et les plus inégalitaires dans le monde, grâce à des images satellites nocturnes.

Pour l’étude, la faible incidence de la lumière sur les photos est une indication que l’endroit n’a peut-être pas assez d’infrastructures pour offrir aux gens santé et bien-être, puisque près d’un milliard de personnes vivent sans accès à l’électricité. D’autre part, les photos dans lesquelles il y a beaucoup de lumière la nuit indiquent des pays ou des régions plus développés.

C’est la première fois qu’une étude utilise des photos satellites de la Terre pour cartographier un tel facteur. Les chercheurs ont combiné les informations avec les données de l’Enquête mondiale sur la démographie et la santé (EDS) de pays d’Afrique, d’Asie et des Amériques, et sur un continuum de richesse relative, des plus pauvres aux plus riches.

Au total, avec les deux bases d’information, l’équipe a remarqué que 19% des endroits où les humains sont présents ne disposent d’aucun type de lumière artificielle. « Nous avons pu cartographier et prédire la classe de richesse d’environ 2,4 millions de ménages dans 49 pays [da África, Ásia e Américas] en utilisant l’imagerie satellitaire nocturne avec une précision globale de 87 % », a expliqué Ian McCallum, qui a dirigé l’étude.

Les chiffres augmentent lorsqu’ils se concentrent sur des régions plus spécifiques, où 39% de ces emplacements sont concentrés en Afrique et 23% dans les pays asiatiques. Selon le chercheur McCallum, les raisons sont différentes de celles trouvées dans les pays non développés et il attribue le manque de lumière artificielle la nuit à l’utilisation consciente de l’électricité par la population et le gouvernement.

Quant à la responsable du groupe de recherche sur les solutions institutionnelles et sociales transformatrices de l’IIASA, Shonali Pachauri, l’avantage est qu’avec la nouvelle méthode, il est possible – à long terme – « de nous fournir des opportunités pour suivre l’évolution de la population bien-être. »

« Cela peut également aider à acquérir des informations sur les politiques énergétiques dans le monde entier, en aidant à atteindre les zones rurales pauvres. En outre, cela pourrait également être utile pour détecter les signes d’une gestion durable de la lumière dans le monde développé.

Source : UOL

