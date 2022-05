Le prochain vol de Blue Origin aura le deuxième Brésilien à aller dans l’espace

Ce lundi (9), Blue Origin a annoncé les noms des six personnes qui voleront à bord de la fusée New Shepard lors du prochain vol spatial suborbital de la société. Parmi eux se trouve un ingénieur de production qui pourrait devenir le deuxième Brésilien à aller dans l’espace, après l’ancien astronaute et ancien ministre Marcos Pontes.

Contrairement aux trois premières missions spatiales de la société, aucun passager célèbre n’est répertorié dans le groupe. Lors du vol le plus récent, qui a eu lieu le 29 mars, la star de « Saturday Night Live » Pete Davidson a été invitée par Jeff Bezos, mais il a dû être remplacé par un employé de Blue Origin en raison d’un conflit d’horaire.

La date de lancement de la mission, appelée NS-21 (car il s’agit du 21e vol dans le décompte global de la compagnie), n’a pas encore été révélée, ni combien les passagers payants ont payé leurs sièges.

Image : Origine bleue – Divulgation

Rencontrez les prochains touristes spatiaux de Blue Origin

Victor Correa Hespanha

Sur le point de devenir le deuxième Brésilien à voler dans l’espace, Victor Correa Hespanha est ingénieur de production. Parrainé par la Crypto Space Agency, dont la mission est de « combiner la technologie de l’industrie spatiale avec l’innovation et la puissance financière des marchés de la cryptomonnaie pour accélérer l’avenir de l’humanité », il sera le premier cryptonaute au monde.

Evan Dick

Evan Dick sera la première personne à voler deux fois à bord d’un vaisseau spatial New Shepard, après avoir participé à la mission NS-19 du 11 décembre. Il est pilote, ingénieur, investisseur et membre directeur de Dick Holdings, LLC. Il a été vice-président senior chez DE Shaw et directeur général chez Highbridge Capital Management. Selon l’annonce de Blue Origin, Dick est un philanthrope de la Fondation Darwin, de l’International Population Assistance Corporation et de Starfighters Aerospace.

Katia Echazarreta

Née à Guadalajara, Katya Echazarreta deviendra la première personne du Mexique à visiter l’espace. Elle est l’une des animatrices des séries YouTube « Netflix IRL » et « Electric Kat » dans l’émission CBS « Mission Unstoppable ». Katya a passé près de quatre ans au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA à travailler sur des missions spatiales, notamment le rover Perseverance et l’Europa Clipper, qui sera lancé vers la lune de Jupiter Europa en 2024. Elle poursuit une maîtrise en ingénierie électrique et informatique à Johns Hopkins University et vise à « assurer une représentation des femmes et des minorités » intéressées par les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM). Sa place a été parrainée par l’Organisation spatiale pour l’humanité.

Hamish Harding

Pilote d’avion d’affaires, Hamish Harding est président de la société de courtage d’avions Action Aviation. Il détient un record du monde dans plusieurs segments, dont une étape importante en 2019 avec l’astronaute à la retraite de la NASA Terry Virts pour avoir battu un record d’avions survolant les deux pôles de la Terre. Harding a également visité le pôle Sud à deux reprises et a plongé à près de 10 100 mètres dans un sous-marin en 2021.

jaison robinson

Jaison Robinson a fondé la société immobilière commerciale JJM Investments et est co-fondateur, avec sa femme, de Dream Variations Ventures, qui investit dans des startups technologiques et sportives. Plongeur et parachutiste, Robinson a une variété d’aventures à son actif : il a franchi le mur du son dans un jet Mig-29, a passé une semaine à faire de la randonnée en Antarctique et a escaladé la plus haute chute d’eau du monde au Venezuela, entre autres aventures. Il est également scout et a joué au water-polo pour l’équipe nationale des États-Unis.

Victor Vescovo

Victor Vescovo est co-fondateur de la société d’investissement en capital-investissement Insight Equity. Il a complété le « Grand Chelem des explorateurs », qui est un défi d’expédition aux pôles Nord et Sud et à l’ascension des Sept Sommets, les plus hautes montagnes de chaque continent. Pilote d’avions à réaction multimoteurs et d’hélicoptères commerciaux, il est également pilote d’essai de submersible certifié, ayant atteint le Challenger Deep (le point le plus profond de l’océan) 12 fois. Vescovo a servi 20 ans dans la réserve de la marine américaine en tant qu’officier du renseignement, prenant sa retraite en tant que commandant.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !