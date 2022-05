Plus grande zone humide du monde, le Pantanal risque de s’effondrer

Avec le succès du remake de l’histoire d’amour entre Juma Marruá et Joventino Leôncio sur TV Globo, le Pantanal a attiré l’attention des médias et du public. Malheureusement, la région connue comme la plus grande zone humide du monde est en grave danger d’effondrement.

Parmi les espèces qui composent la riche biodiversité du Pantanal figure l’alligator Yacare. Image : Giedriius –

Situé dans le bassin supérieur du Paraguay (BAP), au cœur de l’Amérique du Sud, le Pantanal couvre une partie des États du Mato Grosso et du Mato Grosso do Sul et des zones en Bolivie et au Paraguay.

Selon un article publié dans la revue scientifique Biosciencela menace de dégradation critique est due à une série de décisions locales apparemment subtiles qui ne tiennent pas compte de leur impact cumulatif sur ce qui est l’un des écosystèmes les plus riches en biodiversité sur Terre.

Sous forme de lettre, l’article est signé par des scientifiques de Panthera, une organisation mondiale pour la conservation des chats sauvages, de la Société brésilienne de recherche agricole (Embrapa) Pantanal, de l’Institut de recherche écologique (IPÊ), du Smithsonian Institute for Conservation Biology et le Centre national de recherche et de conservation des mammifères carnivores, qui appartient à l’Institut Chico Mendes pour la conservation de la biodiversité (CENAP/ICMBio).

Le Pantanal possède l’une des plus grandes concentrations de faune et de flore d’Amérique du Sud

Couvrant plus de 179 000 km2 de superficie, le Pantanal possède l’une des plus grandes concentrations de flore et de faune d’Amérique du Sud, tout en servant d’un des modèles les plus réussis de la planète pour l’utilisation durable d’un Common-pool Resources (CPR) – terme de langage économique qui signifie, en traduction libre, « ressources de propriété commune ».