L’éclipse lunaire totale formera la « Lune de sang » dimanche prochain ; apprendre à regarder

Un véritable spectacle astronomique est prévu la semaine prochaine : une éclipse lunaire totale, également connue sous le nom de Lune de sang. La Lune commencera à traverser l’ombre de la Terre à 23h28 dimanche (15) et se terminera à 2h55 lundi (16). Selon les calculs estimés, la période pendant laquelle il sera entièrement couvert sera de 0h30 à 1h54.

Image : Agence spatiale européenne (ESA)

Le phénomène sera visible pour tous en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Afrique et dans certaines parties de l’Asie. Quant à la Nouvelle-Zélande, l’Europe de l’Est et le Moyen-Orient, l’éclipse sera pénombre (lorsque la Lune ne traverse que la pénombre terrestre, de sorte que sa couverture, bien que totale, est presque imperceptible – elle n’est même pas cachée, seulement avec les plus faibles luminosité).

Selon Fred Espenak, un astrophysicien célèbre pour ses travaux sur les prédictions d’éclipses, la pleine lune du 15 mai sera une super lune, comme on l’appelle lorsqu’elle se produit au périgée (la position la plus proche de la Terre dans le mois).

Si vous ne pouvez pas regarder l’événement en regardant directement le ciel (soit en raison d’un temps nuageux, soit parce que vous ne vous trouvez pas dans un endroit approprié), ne vous inquiétez pas, car plusieurs plateformes sur Internet promettent de diffuser l’éclipse en temps réel.

L’un d’eux est la chaîne YouTube officielle de la NASA. « Rejoignez les experts de la NASA pour en savoir plus sur cet incroyable phénomène naturel, regardez à travers les vues des télescopes du monde entier et découvrez les plans pour ramener les humains sur la surface lunaire avec le programme Artemis », lit un communiqué de l’agence, indiquant que les téléspectateurs pourront poser des questions en direct.

Le phénomène peut également être surveillé par des canaux brésiliens, tels que l’Observatoire astronomique roi de l’univers (OARU) et l’Observatoire national, qui promeut généralement vies commenté.

