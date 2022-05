Incroyable découverte au Royaume-Uni : une Bible de la taille d’une pièce retrouvée

Le petit livre sacré a été trouvé pendant le verrouillage dans la bibliothèque de Leeds et se compose de 876 pages très fines de papier indien.

La réplique de 1911 d’une soi-disant « Bible enchaînée » a la taille d’une pièce de 2 livres mais contient à la fois l’Ancien et le Nouveau Testament imprimés sur 876 pages très fines de papier indien / PA

Parmi les milliers d’objets trouvés dans la bibliothèque de Leeds, en Angleterre, il y a aussi une toute petite Bible qui ne peut être lue qu’à la loupe. Le livre sacré date de 1911 et est une réplique de la Bible enchaînée, la Bible enchaînée anglaise, ainsi nommée parce qu’elle était en fait enchaînée à la chaire pour empêcher son retrait de l’église. L’existence de cette mini-Bible a été découverte pendant le confinement par le personnel de la bibliothèque de Leeds, qui a profité de la période de fermeture au public pour re-cataloguer livres rares et collections spéciales.

La minuscule Bible de la taille d’une pièce de monnaie (50 mm x 35 mm) contient à la fois l’Ancien et le Nouveau Testament, imprimés sur 876 pages fines de papier indien. Ses origines sont cependant un mystère, comme l’explique le bibliothécaire Rhian Isaac à l’agence de presse Pennsylvanie. « On ne sait pas d’où ça vient. C’est vraiment un mystère. De nombreux articles de notre collection ont été achetés au fil du temps ou peuvent avoir été donnés. Nous avons travaillé dur pendant le confinement pour cataloguer nos livres rares et nos collections spéciales. Avant cela, presque aucun de ces livres n’avait jamais été vu par qui que ce soit ou n’avait jamais été trouvé, vraiment« .

Mme Isaac a également révélé que plus de 3 000 nouveaux articles avaient été catalogués dans la bibliothèque de Leeds pendant le verrouillage de Covid, certains remontant au XVe siècle. Parmi eux se trouve un exemplaire du Nouveau Cours de Mathématique, de Bernard Forest de Bélidor (1725) et d’Oliver Twiss, un plagiat d’Oliver Twist de Dickens, qui fut imprimé par les créateurs des Penny Dreadfuls. Parmi les nombreuses trouvailles, également une copie de la Chronique de Nuremberg datée de 1497.