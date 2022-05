Un phénomène jamais observé auparavant pourrait indiquer l’inversion magnétique d’un trou noir

Un trou noir situé à 236 millions d’années-lumière de la Voie lactée semble avoir inversé son champ magnétique. Et, pour la première fois dans l’histoire des observations astronomiques, l’explosion provoquée par ce phénomène a peut-être été captée par des experts.

Vue d’artiste du disque d’accrétion autour d’un trou noir supermassif, qui aspire la matière à l’intérieur. Image : Laboratoire de communication scientifique DESY

L’histoire commence en octobre 2018, lorsqu’une galaxie connue sous le nom de 1ES 1927+654 a brièvement cessé d’émettre des rayons X, puis a repris après quelques mois, plus intensément.

« Cet événement marque la première fois que nous voyons des rayons X sortir complètement tandis que les autres longueurs d’onde s’éclaircissent », a déclaré Sibasish Laha, chercheur à l’Université du Maryland, aux États-Unis, et au Goddard Space Flight Center de la NASA, dans un communiqué. émis par l’agence la semaine dernière.

Selon Laha, auteur de l’étude (qui a été acceptée pour publication dans Le Journal Astrophysique et est disponible sur le service de prépublication arXiv.org), s’il est confirmé, l’événement pourrait aider les astrophysiciens à comprendre ses effets sur l’environnement du trou noir.

Comme dans la Voie lactée, le cœur de la plupart des grandes galaxies possède un trou noir supermassif qui aspire la matière vers son centre. La matière est d’abord collectée par le disque d’accrétion autour du trou noir, puis chauffe et émet de la lumière – aux longueurs d’onde visibles, ultraviolettes (UV) et des rayons X – lorsqu’elle est poussée vers l’intérieur. Cela forme un nuage de particules extrêmement chaudes, que les scientifiques appellent une couronne.

Selon la nouvelle étude, des changements dans la couronne ont provoqué la disparition temporaire des rayons X provenant du cœur de la galaxie 1ES 1927+654, suggérant une inversion magnétique. Cela a fait que le pôle nord du trou noir est devenu le pôle sud, et vice versa.

Avec le « basculement » provoqué au moment de l’inversion des pôles, la lumière visible et UV a tendance à s’intensifier en raison de la surchauffe, à mesure que la couronne commence à rétrécir et que le disque d’accrétion devient plus compact au centre. Au fur et à mesure que le virage évolue, le champ s’affaiblit tellement que la couronne ne peut plus être supportée, stoppant les émissions de rayons X, selon les chercheurs.

Deux télescopes spatiaux ont suivi les changements dans les émissions de rayons X et de lumière ultraviolette, notamment l’observatoire Neil Gehrels Swift de la NASA et le satellite XMM-Newton de l’Agence spatiale européenne (ESA). De plus, des observations en lumière visible et radio ont été effectuées à partir de plusieurs télescopes au sol situés en Italie, aux îles Canaries (Espagne) et au Nouveau-Mexique (États-Unis).

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !