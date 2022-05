Partagée par le PDG de SpaceX dans la langue d’origine et également traduite en anglais, la note indique que des équipements du système Internet par satellite Starlink avaient été livrés aux marines ukrainiens et aux « militants du bataillon nazi Azov » par l’armée américaine.

« Elon Musk est donc impliqué dans l’approvisionnement des forces fascistes en Ukraine en matériel de communication militaire. Et pour cela, Elon, vous serez tenu responsable en tant qu’adulte – peu importe à quel point vous êtes stupide.

Pour Musk, cela ressemblait à une menace. « Si je meurs dans des circonstances mystérieuses, c’était agréable de vous avoir rencontré. »

Une « blague » un peu intempestive pour la fête des mères. « Ce n’est pas drôle », a tweeté Maye Musk, mère du trillionnaire excentrique, avec deux émojis au visage en colère. L’homme d’affaires a répondu : « Désolé ! Je ferai de mon mieux pour rester en vie.

Rogozine a l’habitude de faire des remarques fanfaronnes et de s’en prendre à plusieurs reprises à la communauté internationale au fil des ans. Il a récemment échangé des barbes avec l’ancien astronaute de la NASA Scott Kelly, qui a souvent tweeté sur l’invasion de l’Ukraine, ciblant spécifiquement Roscosmos et son chef.

Il est également allé jusqu’à menacer apparemment les États-Unis et d’autres pays avec le crash de la Station spatiale internationale (ISS). « Si vous bloquez la coopération avec nous, qui empêchera l’ISS de se gâter et de s’écraser aux États-Unis ou en Europe ? Il y a aussi la possibilité de larguer une structure de 500 tonnes en Inde et en Chine. Voulez-vous les menacer avec cette perspective ? L’ISS ne survole pas la Russie, donc tous les risques sont à vous. Êtes-vous prêt pour eux? », a-t-il écrit sur son profil Twitter, désormais réservé aux abonnés uniquement.

Rogozine a suggéré à l’époque que les pays planifient mieux l’imposition de sanctions. « Pour éviter que vos sanctions ne vous tombent sur la tête. Et pas seulement au sens figuré.

Lorsque la dernière navette spatiale a été retirée en 2011, les États-Unis ont perdu la capacité d’envoyer des astronautes dans l’espace. Au cours des années suivantes, jusqu’au lancement de la mission Demo-2 de SpaceX le 30 mai 2020, le pays s’est appuyé sur les fusées russes pour atteindre l’ISS.

En 2014, alors que la Russie était également la cible de sanctions américaines sur la crise ukrainienne, Rogozine ironisait sur cette dépendance. « Après avoir examiné les sanctions contre notre industrie spatiale, je suggère aux États-Unis d’emmener leurs astronautes à la Station spatiale internationale en utilisant un trampoline »

Peu de temps après le décollage de la mission Demo-2, Musk a grondé au chef de Roscosmos : « Le tremplin fonctionne ! »

En ce qui concerne l’envoi de kits Starlink à l’Ukraine, SpaceX, Musk et l’Agence américaine pour le développement international ont déjà envoyé plus de 5 000 terminaux dans le pays envahi par la Russie, afin d’aider le pays à maintenir une partie de ses infrastructures de communication pendant le guerre.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !