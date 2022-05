D’incroyables « méduses de l’espace » sont apparues dans le ciel des États-Unis : les images spectaculaires

Une spectaculaire « méduse de l’espace » est apparue dans le ciel du sud des États-Unis à 5 h 45 ce jeudi 5 mai. Voici de quoi il s’agissait.

Crédit : Chris Combs / Twitter

A l’aube du jeudi 5 mai, un phénomène lumineux fascinant et mystérieux est apparu dans le ciel du sud des Etats-Unis, déclenché par un objet volant qui a laissé derrière lui une longue et sinueuse traînée. Le passage de l’objet a dessiné quelque chose de très similaire à une « méduse de l’espace », comme l’a raconté sur Twitter le professeur Chris Combs, professeur d’aérodynamique et de génie mécanique à l’Université du Texas à San Antonio. Vous pouvez voir la vidéo de la soi-disant méduse spatiale – plus un cnidaire, pour être pointilleux – ci-dessous, capturée par une caméra de sécurité installée à Waycross, en Géorgie.

Pour le générer, souligne le professeur Combs, était une fusée Falcon 9 de SpaceX, la société aérospatiale privée du magnat américain naturalisé sud-africain Elon Musk. Ces lance-roquettes jusqu’à 70 mètres de haut ont fait la une des journaux internationaux pour leur capacité à renvoyer le premier étage sur Terre, conçu pour être réutilisé lors de lancements ultérieurs (avec d’énormes économies économiques). Aujourd’hui les Falcon 9 sont régulièrement utilisés par la NASA pour lancer des satellites et amener des astronautes vers la Station Spatiale Internationale (ISS) à bord des navettes Crew Dragon, comme ce fut le cas récemment pour notre Samantha Cristoforetti. Des dizaines d’entre elles sont lancées chaque année, pourtant le phénomène des « méduses de l’espace » est plutôt insolite à admirer. Comme le précise Live Science, la caméra Waycross a été placée à environ 400 kilomètres à vol d’oiseau du centre spatial Kennedy de la NASA, en Floride, d’où la fusée SpaceX a été lancée.

Alors, comment ce phénomène fascinant s’est-il produit ? C’est le professeur Combs qui l’a expliqué, avec une série de tweets éclairants sur Twitter. Il a d’abord souligné que la « méduse de l’espace » était formée par le jet d’échappement de la tuyère du moteur-fusée Falcon 9 ; la tuyère est cet élément des moteurs à réaction – comme celui des jets militaires – dans lequel l’énergie thermique est transformée en énergie cinétique, déterminant la propulsion de l’avion (et pas seulement). La raison pour laquelle il a créé cette silhouette dans le ciel est liée à la différence de pression entre les gaz d’échappement et ceux de l’atmosphère environnante. En termes simples, le gaz qui sort de la buse est sous-détendu (il a une pression supérieure à celle de l’environnement), donc, pour s’équilibrer, sa pression diminue et par conséquent se dilate. C’est précisément cette réaction qui a généré la forme de la méduse dans le ciel.

En ce qui concerne l’éclat du phénomène, l’explication doit être recherchée dans l’heure à laquelle il s’est produit, à savoir 5h45 du matin. A cette heure la lumière venant de l’horizon – avec le Soleil proche du lever – faisait s’illuminer les gaz par le bas, dans un ciel encore majoritairement sombre. Ce détail, combiné au rôle de la pression, a donné naissance à la spectaculaire « méduse de l’espace ».