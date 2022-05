Les démons de la poussière martienne laissent des traînées sauvages sur Mars

Un satellite lointain de la NASA a capturé de curieuses lignes traversant un cratère sur Mars. Pour l’équipe de recherche du High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), à l’université d’Arizona, aux États-Unis, il ne fait aucun doute qu’il s’agit de traces naturelles laissées par les diables de poussière martiens.

« Les diables de poussière sur Mars se forment de la même manière que sur Terre », a expliqué HiRISE à Mashable. Cela se produit lorsque le sol devient plus chaud que l’air, réchauffant l’air au-dessus. Les courants ascendants augmentent à mesure que l’air plus frais descend, créant de l’air circulant verticalement. Il convient de noter que les diables de poussière sur Mars peuvent être beaucoup plus gros que ceux sur Terre.