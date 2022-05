Un volcan endormi en Antarctique se réveille et provoque plus de 85 000 tremblements de terre

Un volcan sous-marin, qui dormait depuis longtemps près de l’Antarctique, s’est réveillé, déclenchant plus de 85 000 tremblements de terre entre août et novembre 2020. Un magma chaud qui a traversé la croûte terrestre.

« Il y a eu des intrusions similaires ailleurs sur Terre, mais c’est la première fois que nous les observons là-bas. [na Antártida]», a déclaré la co-auteure de la recherche Simone Cesca, sismologue au Centre, à Live Science. « En règle générale, ces processus se produisent à des échelles de temps géologiques. Donc, d’une certaine manière, nous avons de la chance de voir cela.

L’île du Roi George en Antarctique. Image :

L’essaim, comme on appelle l’événement de milliers de tremblements de terre en peu de temps, s’est produit autour du mont sous-marin Orca, un volcan inactif qui s’élève à 900 mètres du fond marin dans le détroit de Bransfield, près du nord-ouest de l’Antarctique.

Selon une étude publiée en 2018 dans la revue Polar Science, dans cette région, la plaque tectonique Phoenix est submergée sous la plaque continentale antarctique, créant un réseau de zones de failles.

Les scientifiques des stations de recherche de l’île King George, l’une des îles Shetland du Sud, ont été les premiers à ressentir les grondements de petits tremblements de terre. La nouvelle parvint bientôt à Cesca et à ses collègues du monde entier.

Les stations à proximité sont assez simples, mais elles étaient assez bonnes pour détecter les tremblements de terre à plus petite échelle. Les stations les plus éloignées utilisaient des équipements plus sophistiqués et pouvaient ainsi brosser un tableau plus détaillé des tremblements de terre à plus grande échelle.

Selon Cesca, en rassemblant toutes les données qu’ils ont recueillies, l’équipe a pu créer une image de la géologie sous-jacente qui a déclenché cet essaim de tremblement de terre massif.

Les deux plus grands tremblements de terre de la série étaient d’une magnitude de 5,9 en octobre 2020 et d’une magnitude de 6,0 en novembre. Après le tremblement de terre de novembre, l’activité sismique a ralenti. Les tremblements de terre ont semblé déplacer le sol de l’île King George d’environ 11 centimètres, selon l’étude.

