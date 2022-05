Plus de 300 météores sont repérés dans le ciel de Santa Catarina ; Regardez

Comme le rapporte Netcost-Security, la première grande pluie de météores de 2022 a eu lieu cette semaine, plus précisément jeudi dernier (le 5). L’état de Santa Catarina à lui seul comptait environ 300 fragments spatiaux survolant son ciel. São Paulo et Paraná avaient également des enregistrements d’objets spatiaux.

Image purement illustrative : Heller & Jung Observatory/Reproduction

Connue sous le nom d’Eta Aquarids, cette pluie de météorites se produit lorsque la Terre traverse la partie la plus dense de la traînée de débris laissée par la comète Halley. Chaque petit fragment laissé par la comète, lorsqu’il traverse notre atmosphère à grande vitesse, génère un météore, qui est le phénomène lumineux communément appelé « étoile filante ».

Regardez Eta Aquáridas dans le ciel de Santa Catarina :

L’aube de jeudi (5) était un spectacle à part pour les astronomes de tout le Brésil. Le pays a enregistré des centaines de météores dans plusieurs États, notamment à l’intérieur de São Paulo, et dans le nord du Paraná et de Santa Catarina. 📹: Météores Monte Castelo SC. pic.twitter.com/nO46sUrtxk — Le Temps (@otempo) 6 mai 2022

Lors d’une pluie de météorites, plusieurs fragments d’une même traînée percutent l’atmosphère. Dans le cas d’Eta Aquárids, son activité commence le 21 avril et se poursuit jusqu’au 12 mai, mais le moment de plus grande intensité de pluie se produit dans la nuit du 5 au 6 mai, lorsqu’il présente généralement plus de 40 météores par heure dans des conditions idéales. .

La pluie de ce jeudi n’est pas la seule qui se produit annuellement avec des météores associés à la comète Halley. En plus de cela, Orionids, qui a lieu en octobre, est également généré par les débris de la même comète, mais il n’est pas aussi intense qu’Eta Aquarids.

