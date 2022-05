Parce qu’il ne faut pas sous-estimer les nouvelles variantes Omicron

La variante Omicron du coronavirus a donné naissance à plusieurs sous-variantes telles que BA.4 et BA.5 qui pourraient mener les prochaines vagues. Quels sont les risques.

Particules virales de coronavirus sur les cellules. Crédit : NIAID

Depuis que la pandémie de COVID-19 a éclaté au début de 2020, de multiples variantes du coronavirus SARS-CoV-2 sont apparues, dont certaines ont mené les principales vagues d’infections. Depuis fin 2021, le variant Omicron a commencé à s’imposer, découvert en Afrique du Sud et caractérisé par une multitude de mutations, notamment sur la protéine S ou Spike, le « picklock biologique » exploité par le pathogène pour se lier aux cellules humaines. , les envahir et initier le processus de réplication pathogène (COVID-19). En raison du processus naturel de mutation des virus chez l’hôte et de l’extrême circulation virale, Omicron a donné naissance à un nombre important de sous-variantes, dont certaines se propagent rapidement et pourraient entraîner de nouvelles vagues d’infections à l’automne prochain. Pour le moment la pandémie est principalement portée par la sous-variante BA.2, surnommée « l’Omicron invisible », mais aux États-Unis BA.2.12.1 commence à s’imposer alors qu’en Afrique du Sud BA.4 et BA.5 sont préoccupants.

Chacune de ces souches possède des mutations uniques dont L452R et F486V dans le domaine de liaison des récepteurs sur la protéine Spike qui peuvent échapper plus efficacement à nos défenses immunitaires, à la fois celles induites par une infection naturelle antérieure (y compris celle de la variante originale d’Omicron. ) et celles issues de la vaccination. Cependant, il faut souligner que, tout en parvenant à résister aux anticorps neutralisants et donc à déterminer l’infection, les experts soulignent que le vaccin anti Covid reste encore un bouclier très précieux contre les maladies graves et l’hospitalisation, surtout avec une troisième dose/rappel. Le caractère insaisissable des sous-variantes BA.4 et BA.5 a été révélé par la récente étude « Omicron sub-lineages BA.4 / BA.5 escape BA.1 infection elicited neutralizingimmunity » menée par des scientifiques de l’Africa Health Research Institute à Durban (Afrique du Sud) et l’Université du KwaZulu-Natal, qui ont collaboré avec des collègues de l’Institut national des maladies transmissibles. Les chercheurs, après avoir isolé les virus vivants BA.4 et BA.5 et les avoir testés contre l’immunité neutralisante induite par l’infection à Omicron (BA.1), ont observé une capacité d’évasion immunitaire de nature à juger « une protection peu probable contre une infection symptomatique », en particulier chez les sujets non vaccinés déjà infectés par BA.1. Pour cette raison, selon l’équipe coordonnée par le professeur Alex Sigal, les deux sous-variantes « ont le potentiel de provoquer une nouvelle vague d’infections ».

Dans une interview à La Stampa, le professeur Guido Rasi, ancien directeur de l’Agence européenne des médicaments (EMA), a précisé que le danger associé aux sous-variantes BA.4 et BA.5 est réel : « Les études menées en Afrique du Sud dit le scientifique ils indiquent que les deux sous-variantes ont un avantage concurrentiel, sinon elles n’auraient pas remplacé la version originale d’Omicron. Et comme nous aurions dû l’apprendre maintenant des autres versions mutées du virus, si elles sont plus contagieuses en quelques semaines, elles arrivent. L’été pourrait ralentir sa marche mais alors nous pourrions nous retrouver face au troisième automne problématique de l’ère pandémique ». En termes simples, il est possible de s’attendre à une vague potentielle de nouvelles infections au retour des vacances d’été. Rasi précise que les symptômes des deux sous-variantes sont un peu différents de l’Omicron de base, citant par exemple des vertiges, des douleurs au ventre, un écoulement nasal, des maux d’oreilles, moins de toux et plus de fatigue, mais ajoute qu’il existe tout de même un risque de pneumonie. , surtout chez ceux qui ne sont pas vaccinés.

Dans une interview accordée à Fortune, le professeur Alex Sigal a déclaré qu’à l’heure actuelle, chez les patients infectés par les sous-variantes BA.4 et BA.5, il n’observait pas « les premiers symptômes de détresse respiratoire », ce qui représente l’un des plus complications dangereuses de tous COVID-19. Selon l’expert, ces infections sont « désagréables », mais le risque de décès serait moindre que celui provoqué par les souches précédentes. C’est aussi parce que la famille Omicron semble affecter davantage les voies respiratoires supérieures, comme la trachée, et moins les poumons. Les scientifiques continueront de surveiller de près toutes les sous-variantes d’Omicron, dans l’espoir qu’elles ne donnent pas lieu à de nouvelles vagues problématiques dans les mois à venir.