Le missile supersonique présenté aux forces armées américaines atteint 6 190 km/h ; cinq fois la vitesse du son

Imaginez un missile qui vole à 6190 km/h. Car c’était la vitesse atteinte lors d’un test avec un prototype de missile hypersonique de la société Lockheed Martin, lors d’une démonstration de la technologie pour les forces armées américaines. L’armement atteint cinq fois la vitesse du son, soit 1238 km/h. Et le plus intrigant : la vitesse a été maintenue pendant une longue période dans les airs.

Jalon du programme hypersonique

Le comportement du missile supersonique était si surprenant que les autorités militaires et scientifiques classent déjà l’exploit comme une étape importante du programme hypersonique, qui vise à mener des opérations militaires à des vitesses plus rapides et avec une plus grande efficacité par rapport aux technologies existantes dans le monde. marché.

« Nous analysons toujours les données des essais en vol, mais nous sommes convaincus que nous fournirons à l’US Air Force et à la Marine d’excellentes options pour diversifier la technologie disponible pour leurs futures missions », a déclaré Andrew Knoedler, responsable du programme HAWC de la DARPA pour le tactique. bureau de la technologie.

Selon un communiqué officiel de Lockheed, le véhicule a atteint une altitude de 65 000 pieds (environ 19 812 mètres), soit le double de l’altitude de croisière d’un vol commercial typique. Le missile pourrait être utilisé pour « faire face aux menaces qui émergent rapidement dans l’arène de la sécurité mondiale », a déclaré John Clark, vice-président et directeur général de Lockheed Martin, Skunk Works.