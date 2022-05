La start-up sud-coréenne lancera sa première fusée depuis la base d’Alcantara

Cette semaine, la startup aérospatiale sud-coréenne Innospace a annoncé qu’elle prévoyait d’effectuer son premier lancement suborbital depuis le centre de lancement d’Alcântara (CLA), un port spatial de l’Agence spatiale brésilienne (AEB) situé sur la côte nord-atlantique du Brésil, dans l’État de Maranhão. , également appelé Alcantara Base.

La fusée HANBIT-TLV à l’installation de démarrage d’Innospace à Geumsan, en Corée du Sud. Image : Divulgation/Innospace



Selon la société, le lancement, prévu pour décembre 2022, servira de test pour une fusée à un étage d’environ 16 mètres de haut appelée HANBIT-TLV.

Ce sera le premier vol d’essai suborbital pour valider le moteur du premier étage de HANBIT-Nano, le petit lanceur de satellites de la société capable de transporter une charge utile allant jusqu’à 50 kg sur une orbite polaire (qui traverse les pôles de la planète), à ​​environ 500 km d’altitude. .

Selon le site SpaceNews, Innospace a signé un accord avec le Département brésilien des sciences et technologies aérospatiales (DCTA) pour lancer le système de navigation inertielle (SISNAV), un projet qui bénéficie du soutien de l’AEB et du Financier d’études et de projets (Finep) , sous la supervision de l’armée de l’air brésilienne.

Une charge utile est un appareil de navigation qui utilise un ordinateur et des capteurs de mouvement et de rotation pour calculer en continu la position, l’orientation et la vitesse d’un objet en mouvement, sans avoir besoin de références externes.

Selon le porte-parole d’Innospace, Kim Jung-hee, la charge utile ne sera pas déployée dans l’espace lors de ce lancement test. « Le lancement du test permettra à DCTA de vérifier que le système de navigation inertielle fonctionne correctement dans des conditions spécifiques telles que les vibrations, les chocs et les températures élevées qui se produisent tout au long du processus depuis le décollage et pendant le vol », a-t-il déclaré. « Si le lancement test de HANBIT-TLV réussit, nous commencerons à préparer un lancement test de Hanbit-Nano. »

