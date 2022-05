Le télescope James Webb entre dans la phase finale de sa mise en service

Développé pour offrir aux astronomes une vue sans précédent de l’univers, le télescope spatial James Webb (JWST), lancé à Noël 2021, est sur le point de commencer à fonctionner efficacement.

Selon un communiqué publié par la NASA jeudi (5), les ingénieurs responsables de l’observatoire s’apprêtent à apporter les derniers réglages aux instruments qui le composent.

« Nous allons mesurer le débit de l’instrument la quantité de lumière qui pénètre dans le télescope parvient aux détecteurs et est enregistrée », a déclaré Scott Friedman, scientifique en chef de la mise en service de Webb au Space Science Telescope Institute de l’agence à Baltimore, aux États-Unis. Maryland.

Selon Friedman, l’équipe souhaite toujours tester le rendement dans différentes longueurs d’onde de lumière pour évaluer les performances du télescope dans la collecte de la lumière infrarouge.

Il a déclaré que la mise en service est presque terminée. « Une fois que les instruments auront été correctement évalués, nous serons prêts à lancer les grands programmes scientifiques que les astronomes et le public attendent avec impatience. »

Quelques images de test ont été prises et publiées par l’équipe au cours des derniers mois, et une cible notable sera bientôt mise au point : le Grand Nuage de Magellan. Friedman a déclaré que l’examen de notre voisin galactique sera utile pour calibrer toute distorsion et améliorer la netteté des images.