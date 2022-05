Un étrange type d’aurore jamais vu sur aucune planète est détecté sur Mars

De longues bandes de lumière en forme de serpent traversant des milliers de kilomètres à travers le ciel de Mars ont été observées par le vaisseau spatial Hope, une mission des Émirats arabes unis qui étudie l’atmosphère de la planète rouge. Selon les scientifiques responsables du vaisseau spatial, le phénomène représente un nouveau type étrange d’aurore jamais vu auparavant sur aucune planète.

Guide visuel montrant les trois types d’aurores que nous avons identifiées sur Mars jusqu’à présent, en comptant les plus récentes. Image : Mission Mars d’Emirates

Les aurores se forment lorsque des particules chargées du vent solaire entrent en collision avec des molécules dans l’atmosphère d’une planète. Selon l’équipe EMM (Emirati Mission to Mars), deux types différents de ces événements y ont déjà été détectés : les « aurores diffuses », qui brillent faiblement dans le ciel lors d’intenses tempêtes solaires, et les « aurores discrètes ». brillent au-dessus de certains points de la croûte martienne censés contenir des minéraux magnétisés.

Ce nouveau type d’aurore ce que les chercheurs de l’EMM ont appelé « une aurore discrète à méandres » semble être un étrange mélange des deux. Visible uniquement au-dessus de certains secteurs du paysage martien, le phénomène est apparu lors d’une récente tempête solaire lorsque des électrons chargés ont balayé la fine atmosphère de la planète.

Alors que ces particules montaient le long des lignes de champ magnétique dans l’atmosphère, de longues vrilles de lumière serpentaient dans le ciel du côté jour au côté nuit de Mars, couvrant la moitié du diamètre de la planète, selon un communiqué publié par les chercheurs de l’EMM.

La sonde Hope a détecté de nouvelles aurores sur Mars en utilisant la lumière ultraviolette

« Les aurores sinueuses discrètes ont été une découverte choquante qui, à bien des égards, nous fait nous gratter la tête et revenir à la planche à dessin », a déclaré Rob Lillis, un scientifique planétaire à l’Université de Californie qui travaille sur l’instrument de spectromètre ultraviolet du vaisseau spatial Hope. appelé EMUS (UAE Mars Ultraviolet Spectrometer). « Nous avons des idées, mais aucune explication solide pour expliquer pourquoi nous voyons une aurore intense de cette façon et à une si grande échelle. »

Selon les chercheurs, en utilisant la lumière ultraviolette qui est invisible à l’œil nu ils peuvent capter là où les électrons énergétiques du vent solaire entrent en collision avec des atomes et des molécules dans la haute atmosphère de Mars, à environ 130 kilomètres au-dessus de la surface de la planète.

« La tempête solaire qui a propulsé des particules chargées dans l’atmosphère martienne à un rythme plus rapide et plus turbulent que d’habitude est probablement un facteur clé dans ce type d’aurores longues et sinueuses », indique le communiqué.

Les occurrences de tempêtes solaires devraient augmenter dans les années à venir alors que le Soleil approche de son maximum solaire la période de plus grande activité dans les cycles de 11 ans du Soleil en 2025.

Jusque-là, le vaisseau spatial Hope continuera d’observer ces aurores nouvellement découvertes, tandis que les scientifiques fouillent dans les données d’archives collectées par la NASA et l’Agence spatiale européenne (ESA) pour d’éventuels enregistrements similaires.

