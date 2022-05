Une goutte géante de plasma solaire pourrait passer sur la Terre ce week-end

Une tempête solaire de classe faible produit des éjections de masse coronale (CME) vers la Terre. Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), une bulle géante de plasma solaire devrait gratter l’atmosphère de notre planète ce samedi (7), provoquant potentiellement une légère tempête géomagnétique.

Représentation d’artiste d’une éruption solaire. Crédits : NASA

Il n’y a aucune raison de s’inquiéter, car si cela se produit (ce qui est possible, mais très peu probable), les effets ne seront pas graves. En plus des petites pannes de signaux radio et des fluctuations du réseau électrique dans les zones proches de la région touchée, il est possible qu’il y ait formation d’aurores à des latitudes plus basses que d’habitude.

Les aurores sont produites lorsque des particules de CME frappent la Terre et interagissent avec sa haute atmosphère. Ces particules se déplacent ensuite à travers les lignes de champ magnétique de notre planète et excitent des molécules très haut dans l’atmosphère, créant des lumières colorées.

Notre étoile mère a connu une vague d’activité intense, provoquant de fréquentes éruptions solaires puissantes, qui peuvent souvent générer des CME. Lorsque les bulles de plasma des CME traversent la Terre, elles peuvent comprimer temporairement le bouclier magnétique de notre planète, ce qui, en plus de générer de belles aurores, peut également, selon la force de la tempête géomagnétique, endommager les systèmes de communication et les centrales électriques.

Selon la NOAA, la grande majorité des orages géomagnétiques sont doux. Mais les CME produites par des éruptions plus puissantes peuvent déclencher des tempêtes beaucoup plus dévastatrices – comme l’événement Carrington de 1859, qui a induit des courants électriques si forts que l’équipement télégraphique a pris feu, selon la NASA.

Certains scientifiques avertissent qu’une autre tempête solaire de cette ampleur pourrait plonger la Terre dans une « apocalypse Internet », laissant les nations hors ligne pendant des semaines ou des mois.

Les CME mettent généralement 15 à 18 heures pour atteindre la Terre après avoir quitté le Soleil. Les chances qu’un petit CME « pâte la magnétosphère terrestre » samedi, comme la NOAA l’a décrit dans son dernier rapport, sont faibles, ce qui pourrait conduire à une tempête géomagnétique de classe G1 la plus faible sur une échelle à cinq niveaux.

Plus tôt cette semaine, une puissante éruption solaire de classe X, le type le plus puissant jamais enregistré depuis notre Soleil, a été détectée par le Solar Dynamics Observatory de la NASA. Cependant, l’explosion n’était pas dirigée vers la Terre, car elle s’est produite à un endroit situé sur le membre inférieur gauche du Soleil.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !