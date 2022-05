La NASA sait déjà quand elle reprendra les tests de pré-lancement de la mégafusée lunaire

Enfin, les tests de pré-lancement de la mégafusée lunaire Space Launch System (SLS) de la NASA reprendront après une série de tentatives de ravitaillement infructueuses qui ont abouti à la récupération du véhicule et de la capsule Orion vers le Space Assembly Assembly Building (VAB).

Une équipe d’ingénieurs de la NASA inspecte l’étage intermédiaire de propulsion cryogénique (ICPS), qui est normalement rempli lors de l’essai humide, mais qui n’a pas été complètement rempli lors de la dernière tentative, après une adaptation des procédures. Image : Kim Shiflett – NASA

Ces tests clés constituent ce que l’on appelle le « wet trial » et sont conçus pour montrer que le SLS, la capsule Orion et son infrastructure au sol associée sont prêts pour la mission Artemis 1 : un vol sans pilote autour de la Lune, d’une durée d’environ 26 heures. jours.

Selon l’agence spatiale américaine, la prévision est que la reprise se produira dans environ un mois. « Nous visons maintenant le début ou la mi-juin », a déclaré jeudi Jim Free, administrateur associé de la direction des missions de développement des systèmes d’exploration de la NASA, lors d’une conférence de presse en ligne.

Ce calendrier oblige le SLS, qui mesure 98 mètres de haut et pèse 2 600 tonnes, et la capsule Orion à quitter le VAB et à retourner sur la rampe de lancement d’ici la fin mai, car l’équipe technique a besoin de 12 à 14 jours pour se préparer aux procédures. .

Free a exprimé sa confiance que l’équipe réussira cette fois-ci, mais a reconnu que cela pourrait prendre plus d’un essai. Il a également souligné que rencontrer des problèmes lors de la vérification d’un nouveau système de lancement n’est pas du tout surprenant.

« C’est un défi de travailler avec ces nouveaux systèmes et véhicules complexes », a déclaré Free, notant que d’autres grandes fusées et navettes spatiales du passé avaient également besoin de plusieurs révisions avant leur lancement.

Rappelez-vous le « feuilleton » du test humide SLS

D’une durée estimée à environ 48 heures, les tests ont commencé le 1er avril, mais, après avoir identifié une série de défaillances critiques dans le chargement d’hydrogène liquide et d’oxygène liquide dans les propulseurs SLS, la NASA a décidé d’arrêter le processus pour donner la priorité au lancement de la mission Ax-1, le premier vol habité privé vers la Station spatiale internationale (ISS) sans la présence d’un astronaute actif d’aucune agence fédérale, qui a eu lieu le 8 avril.