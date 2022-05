Une étude indique que l’univers pourrait cesser de s’étendre et commencer à se rétrécir

Selon le modèle formulé par l’équipe, la future contraction de l’univers serait attribuée à un phénomène appelé quintessence, une force constante qui peut décroître avec le temps et qui a été théorisée en 1998, dans un article publié dans la revue scientifique Lettres d’examen physique.

Selon les chercheurs, l’accélération de l’univers pourrait s’arrêter rapidement dans les 65 millions d’années à venir. Puis, dans 100 millions d’années, il pourrait cesser complètement de s’étendre et commencer à entrer dans une ère de contraction lente jusqu’à ce qu’il disparaisse ou, peut-être, renaître.

« À l’échelle cosmique, 65 millions d’années, c’est remarquablement court », a déclaré le co-auteur des deux études, Paul Steinhardt, directeur du Center for Theoretical Science de l’Université de Princeton dans le New Jersey, aux États-Unis.

Pour Gary Hinshaw, professeur de physique et d’astronomie à l’Université de la Colombie-Britannique, qui n’est pas impliqué dans la recherche, cette théorie est tout à fait plausible. Cependant, parce que le modèle ne repose que sur des observations passées d’expansion et parce que la nature actuelle de l’énergie noire dans l’univers est un mystère les prédictions de cet article sont impossibles à tester. « Pour l’instant, ils ne peuvent créer que des théories », a déclaré Hinshaw dans une interview avec Live Science.

Il y a environ 30 ans, les scientifiques ont compris que l’expansion de l’univers s’accélérait, car les observations astronomiques indiquaient que l’espace entre les galaxies s’étendrait plus rapidement maintenant qu’il ne l’était il y a des milliards d’années.

Cette accélération a été attribuée à l’énergie noire une entité invisible qui semble fonctionner à l’encontre de la gravité, repoussant plus loin les objets les plus massifs de l’univers plutôt que de les attirer.

Bien que l’énergie noire représente environ 70 % de la masse énergétique totale de l’univers, ses propriétés restent un mystère total. Une théorie populaire, introduite par Albert Einstein, est que l’énergie noire est une constante cosmologique une forme immuable d’énergie spatio-temporelle.

Si tel est le cas et que la force exercée par l’énergie noire ne change jamais, alors l’univers doit continuer à s’étendre (et à s’accélérer) pour toujours.

Vue d’artiste de la formation des étoiles dans l’univers primitif, quelques centaines de millions d’années après le Big Bang. Image : NASA

Cependant, une théorie concurrente suggère que l’énergie noire n’a pas besoin d’être constante pour s’adapter aux observations de l’expansion cosmique passée. Au lieu de cela, l’énergie noire peut être une quintessence un champ dynamique qui change avec le temps.

Selon Steinhardt, contrairement à la constante cosmologique, la quintessence peut être répulsive ou attractive, selon le rapport de son énergie cinétique et potentielle à un instant donné.

« Depuis 14 milliards d’années, la quintessence est répugnante. Pendant la majeure partie de cette période, il n’a presque rien contribué à l’expansion de l’univers par rapport au rayonnement et à la matière », a déclaré Steinhardt. Cela a changé il y a environ cinq milliards d’années, lorsque la quintessence est devenue le composant dominant et que son effet de répulsion gravitationnelle a accéléré l’expansion de l’univers.

« La question que nous posons dans cet article est : cette accélération doit-elle durer éternellement ? Et sinon, quelles sont les alternatives, et dans combien de temps les choses peuvent-elles changer ? », a déclaré le scientifique.

Fin des temps ou début d’un nouveau cycle universel ?

Dans leur étude, l’équipe dirigée par Steinhardt a prédit comment les propriétés de la quintessence pourraient changer au cours des prochains milliards d’années. Le modèle physique qu’ils ont créé démontre le pouvoir répulsif et attractif du phénomène dans le temps, pour cadrer avec les observations passées de l’expansion de l’univers.

Toujours selon le modèle, la force répulsive de l’énergie noire pourrait être au milieu d’un déclin rapide qui a potentiellement commencé il y a des milliards d’années, puis, dans 65 millions d’années, le pouvoir de contraction de la quintessence entre en jeu.

« Ce serait un type très spécial de contraction que nous appelons une contraction lente », a déclaré Steinhardt. « Au lieu de s’étendre, l’espace se contracte très, très lentement. »

Selon le modèle de l’équipe, il faudrait quelques milliards d’années de contraction lente pour que l’univers atteigne environ la moitié de sa taille actuelle.

À partir de là, l’une des deux choses peut arriver, selon Steinhardt. L’univers peut se contracter jusqu’à ce qu’il s’effondre sur lui-même dans une grande « crise », mettant fin à l’espace-temps tel que nous le connaissons. Ou, il se contracte juste assez pour revenir à un état similaire à ses conditions d’origine, et un autre Big Bang se produit, créant un nouvel univers à partir des cendres de l’ancien.

Dans ce deuxième scénario, l’univers suit un schéma cyclique d’expansion et de contraction qui s’effondre et se reconstitue constamment. Si cela est vrai, alors l’univers actuel n’est peut-être pas le premier ou le seul, mais seulement le dernier d’une série infinie d’univers qui se sont étendus et contractés avant le nôtre. Et tout dépend de la nature changeante de l’énergie noire.

