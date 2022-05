Dinosaure « Shadow of Death » : le plus grand mégaraptor découvert en Argentine

Une équipe de paléontologues argentins a découvert un dinosaure prédateur qui mesurait environ trois étages du nez à la queue avec des griffes acérées et incurvées. L’animal de six tonnes, le plus grand mégaraptor découvert à ce jour, s’est nourri de dinosaures plus petits le déchirant en lambeaux, selon ce que le paléontologue Mauro Aranciaga a déclaré à l’AFP.

Considéré comme un «prédateur de pointe» par Aranciaga, il a fait valoir que cela correspondait même à son nom scientifique «Maip macrothorax», dans lequel «Maip» est dérivé d’une figure mythologique «maléfique» du peuple indigène Aonikenk de Patagonie. Ce personnage était lié à « l’ombre de la mort » qui « tue avec le vent froid » dans les Andes, selon une étude qui a rapporté la découverte dans la revue Nature Scientific Reports.

La deuxième partie du nom, « macrothorax », est due à la taille de la cavité thoracique du dinosaure, qui mesure environ 1,2 mètre (3,9 pieds) de large. La créature nouvellement identifiée mesurait neuf à dix mètres de long, plus grande que n’importe quel type de mégaraptor découvert précédemment. De plus, il avait deux griffes acérées et incurvées par patte avant, chacune d’environ 40 centimètres de long.

Le dinosaure vivait il y a 70 millions d’années, à la fin du Crétacé, au milieu d’une forêt tropicale, avant que la cordillère des Andes et les glaciers ne prennent le contrôle de la Patagonie.