Les astronautes de Crew-3 atterrissent ce vendredi après une mission de 6 mois

Les quatre membres d’équipage de la mission Crew-3 sont revenus sur Terre à l’aube vendredi (6) après un séjour de près de six mois sur la Station spatiale internationale. L’équipe était composée de trois astronautes de la NASA et d’un collègue de l’Agence spatiale européenne (ESA).

La capsule Crew Dragon, baptisée Endurance, a été parachutée dans le golfe du Mexique à 1 h 43, heure de Brasilia, après un vol de plus de 23 heures. L’atterrissage, au large de Tampa, en Floride, a marqué la fin de la troisième mission de longue durée lancée par Space-X, 176 jours après son début.

« Merci de nous avoir permis d’emmener Endurance lors de votre voyage de retour. J’ai hâte de voir de nombreux autres vols Endurance à l’avenir. C’était une super balade », a déclaré Chari au contrôle de mission SpaceX à Hawthorne, en Californie, quelques instants après l’atterrissage.

Une flotte de vaisseaux SpaceX était prête à trouver la capsule et à l’emmener avec l’équipage à bord du « Shannon », un vaisseau de récupération nommé d’après l’astronaute de Crew-1 Shannon Walker.

De là, après les premiers examens médicaux, Raja Chari, Tom Marshburn et Kayla Barron et Matthias Maurer (ESA) seraient ramenés à terre par hélicoptère avant de retourner au Johnson Space Center à Houston.

Regardez le retour de la mission Crew-3 :

Qu’a fait Crew-3 dans l’espace ?

L’équipe Crew-3 a commencé son voyage vers la station spatiale ISS le 10 novembre 2021. Elle a aidé à réaliser des centaines d’expériences scientifiques, notamment en testant de nouvelles méthodes pour cultiver du coton résistant à la sécheresse et en imprimant des bandages à base de cellules cutanées.

Le Maurer allemand a également effectué la mission « Cosmic Kiss » de l’ESA. Il s’agit d’un ensemble de 35 expériences allant de la santé humaine à la science des matériaux, dans le but d’améliorer la vie sur Terre et l’avenir de l’exploration spatiale.

« L’Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale allemande ont préparé une grande partie du complément scientifique que j’ai pu effectuer ici », a déclaré Maurer avant de quitter la station spatiale. « C’est la fin de la mission de six mois, mais je pense que le rêve spatial continue. »

Les quatre astronautes de Crew-3 ont effectué des sorties dans l’espace pour entretenir la station spatiale et la préparer à l’ajout de panneaux solaires améliorés.

« Ce fut une expérience spectaculaire », a déclaré Barron. « Nous avons eu beaucoup de chance de voir toute la gamme des opérations opérationnelles et scientifiques ici, et j’ai hâte de contribuer à toutes les choses incroyables que la NASA fait aux côtés de nos partenaires internationaux avec le retour sur la lune dans le cadre d’Artemis. »

Comment est la station spatiale ?

Avec le retour de l’équipage de Crew-3, la station spatiale abrite désormais Crew 67 composé de sept professionnels :

Astronautes de la NASA : Kjell Lindgren, Bob Hines et Jessica Watkins

Cosmonautes de Roscosmos : Oleg Artemyev, Denis Matveev et Sergey Korsakov

Astronaute de l’ESA : Samantha Cristoforetti

« Il y a près de six mois, nous sommes venus ici sur Endurance, le voyage inaugural d’une capsule SpaceX, et ce fut un super voyage et nous avons hâte de revenir sur Terre et de revoir nos amis et notre famille », a déclaré Chari lors d’une brève cérémonie d’adieu tenue le la station spatiale, mercredi. « C’est excitant avec [tripulação da] Crew-4 ici, mais aussi un peu aigre-doux sachant qu’ils sont ici signifie qu’il est temps pour nous de passer le flambeau et de retourner sur Terre. »

Au cours du même événement, Marshburn a remis le commandement de l’expédition 67 à Artemyev.

« Oleg, tu es un cosmonaute très fort et expérimenté. Je sais que nous laisserons la station spatiale entre de bonnes mains avec vous », a déclaré Marshburn.

En mise à jour