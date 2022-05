Vaccin Johnson & Johnson restreint par la FDA pour risque de thrombose : ce que l’on sait

Le vaccin Covid de Johnson & Johnson a été limité par la FDA à des catégories spécifiques de personnes en raison du risque de thrombose. Voici ce que nous savons.

La Food and Drug Administration (FDA), l’agence fédérale américaine chargée de réglementer les médicaments, a décidé de limiter l’utilisation du vaccin Covid de Johnson & Johnson en raison du risque potentiel de thrombose. Depuis l’autorisation d’utilisation d’urgence, en date du 27 février 2021, 18,7 millions de doses de vaccin Janssen COVID-19 ont été administrées aux États-Unis et, comme le précise la FDA dans le communiqué de presse publié le jeudi 5 mai 2022, un Au total, 60 cas de thrombose avec syndrome de thrombocytopénie (STT) associés à l’inoculation ont été enregistrés depuis lors. Le STT est « un syndrome de caillot sanguin rare, potentiellement mortel, associé à un faible taux de plaquettes sanguines ». Neuf des 60 cas ont été mortels, mettant en évidence un taux de mortalité de 15 %.

Bien que le risque de développer une thrombose soit extrêmement faible l’incidence est de 3,23 cas par million de doses administrées -, comme indiqué, l’agence fédérale américaine a décidé de limiter l’administration de ce médicament. Une pause dans l’utilisation du vaccin à vecteur adénoviral avait déjà été prise le 13 avril 2021 précisément pour enquêter sur les cas suspects de STT signalés au Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), mais dix jours plus tard, il a été décidé de la révoquer. Les scientifiques ont continué à surveiller les données épidémiologiques à ce jour, décidant finalement d’imposer des limites. Plus précisément, le vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson a été limité aux personnes de 18 ans et plus pour lesquelles les autres vaccins COVID sont inappropriés (par exemple, parce qu’elles sont allergiques aux ingrédients des vaccins à ARNm tels que Pfizer et le Moderna) ; à ceux qui resteraient sans vaccination contre le coronavirus SARS-CoV-2 car pour des raisons personnelles ils ne feraient pas de vaccin à ARN messager ; et à qui en général resterait non couvert faute d’accès à d’autres vaccins. En fait, la FDA souligne que les avantages de la vaccination COVID l’emportent sur les risques d’infection, néanmoins, compte tenu du risque rare et potentiel de thrombose, il a été décidé de mettre un enjeu dans les administrations, au vu de la disponibilité d’autres préparations.

Des décisions similaires avaient également été prises en Europe concernant les vaccins à vecteurs adénoviraux COVID, Johnson & Johnson et Astrazeneca, tous deux associés au risque de thrombose avec syndrome de thrombocytopénie, une affection également appelée par les experts sous le nom de « Thrombocytopenia syndrome vaccine-induced prothrombotic immunotic ». système « ou VIPIT. À l’heure actuelle, le mécanisme biologique par lequel certaines personnes traitées avec des vaccins à vecteur adénoviral développent des événements thrombotiques associés à l’effondrement du nombre de plaquettes n’est pas encore clair. Cependant, selon des recherches de l’Université de Greifswald, des protéines et des conservateurs tels que l’acide éthylènediaminetétraacétique sont impliqués (EDTA). L’étude, spécifique au vaccin AstraZeneca, a conclu que les composants du médicament peuvent favoriser la formation de complexes antigéniques avec le facteur plaquettaire 4 (PF4) en déclenchant des réactions inflammatoires, qui à leur tour peuvent alimenter la réponse prothrombotique. Le STT se développe entre une et deux semaines après l’administration du vaccin et se manifeste par des douleurs thoraciques, des difficultés respiratoires, des maux de tête, une vision floue et la formation de pétéchies rouges sur la peau. Même si elle est traitée rapidement, elle peut être mortelle.

La surveillance des effets indésirables s’est poursuivie en continu, jusqu’à la nouvelle décision de la FDA de restreindre le vaccin J&J (AstraZeneca n’est pas autorisé aux États-Unis). « Nous reconnaissons que le vaccin Janssen COVID-19 joue toujours un rôle dans la réponse actuelle à la pandémie aux États-Unis et dans la communauté mondiale. Notre action reflète notre analyse des risques mise à jour de TTS suite à l’administration de ce vaccin et limite l’utilisation du vaccin à certains individus », a déclaré le Dr Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA. « L’action d’aujourd’hui démontre la robustesse de nos systèmes de surveillance de la sécurité et notre engagement à garantir que la science et les données guident nos décisions. Nous avons surveillé de près le vaccin Janssen COVID-19 et l’apparition du TTS après son administration et avons utilisé les informations mises à jour de nos systèmes de surveillance de la sécurité pour examiner l’UAA. À partir d’aujourd’hui, dans la fiche d’information mise à jour sur le vaccin Covid de Johnson & Johnson, il est signalé que le médicament peut provoquer une thrombose avec syndrome de thrombocytopénie (STT), une maladie potentiellement mortelle.