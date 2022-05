La NASA présente un sac à dos lunaire qui sera utilisé par les futurs explorateurs de la Lune

Dans le but d’aider les astronautes lors de futures missions vers la Lune grâce au programme Artemis de la NASA, l’agence a développé un accessoire de haute technologie pour soutenir la sélection d’échantillons de sol lunaire. Il s’agit du sac à dos de navigation et de cartographie cinématiques (KNaCK).

Prototype de sac à dos lunaire de la NASA testé sur le terrain sur Terre. Image : NASA/Michael Zanetti

Il a été conçu pour agir comme un scanner mobile en appliquant une méthode de télédétection qui utilise la détection de la lumière et la portée laser pour générer des cartes 3D centimétriques de la surface de la Lune. Cette fonctionnalité fonctionnera même dans des conditions de faible luminosité comme ce que les astronautes sont censés trouver près du pôle sud, leur zone d’atterrissage prévue.

« Le capteur est un outil d’enquête pour la navigation et la cartographie scientifique », a déclaré Michael Zanetti, responsable du projet KNAcK, scientifique planétaire au Marshall Space Flight Center de l’agence à Huntsville, en Alabama.

Selon Zanetti, les travaux de KNAcK placeront non seulement les caractéristiques locales dans un contexte géologique plus large, mais ils seront également utiles pour la sécurité des astronautes.

Zanetti a également déclaré que l’accessoire pouvait même calculer les distances entre les points de repère lunaires, enregistrant des données pour que les astronautes puissent y revenir plus tard.

Le sac à dos lunaire de la NASA subira des révisions

Développé par Aeva Inc. de Mountain View, une société californienne, KNAcK a été testé sur le terrain sur Terre, travaillant sur des projets tels que la cartographie des dunes près du Kennedy Space Center en Floride et l’exploration d’un ancien cratère volcanique à Kilbourne Hole, au Nouveau-Mexique.

Selon Zanetti, le sac à dos a encore des problèmes de développement à résoudre avant de décoller pour des missions lunaires. Il devra, par exemple, être plus petit et plus léger que sa masse actuelle de 18 kg. De plus, l’électronique n’est pas assez solide pour résister au rayonnement solaire ou aux conditions de gravité lunaire.

« Pour un ensemble de déploiements plus flexibles, les dimensions idéales du sac à dos sont de la taille d’une canette de soda », a déclaré Zanetti. L’accessoire se transformant en « sac à dos », les astronautes pourront le placer sur le côté de leur casque, ou l’empiler sur un rover.

Connue sous le nom de mission Artemis 3, la première excursion d’atterrissage lunaire du programme Artemis devrait avoir lieu en 2025 ou 2026. Cependant, la NASA n’a pas encore précisé si KNAcK sera terminé d’ici là.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !