Une autre fusée SpaceX Falcon 9 atteint un record de 12 lancements

Le 21 avril, SpaceX a exécuté le 12e lancement de la fusée Falcon 9 modèle B1060, égalant un record précédemment établi par la société. Et, ce vendredi (6), un autre exemple de la fusée atteindra également ce nombre.

Deux fusées SpaceX Falcon 9 positionnées sur les rampes de lancement. Un autre modèle de ce véhicule spatial atteindra la barre des 12 vols ce vendredi (6). Image : SpaceX/Divulgation

Un Falcon 9 à deux étages, avec 53 satellites Internet Starlink, devrait décoller du Kennedy Space Center de la NASA en Floride à 6 h 42 HAE. Le lancement sera diffusé en temps réel sur la chaîne YouTube de SpaceX.

Selon le site Web de la société, une autre fenêtre de lancement sera ouverte à 10h42 au cas où il y aurait un obstacle à un décollage plus tôt. De plus, une opportunité de sauvegarde est disponible le samedi (7) à 6h20.

Après avoir séparé les étages, le propulseur du Falcon 9 reviendra sur Terre et atterrira sur le drone A Shortfall of Gravitas stationné dans l’océan Atlantique au large de la Floride. Les missions précédentes pour ce véhicule étaient : Crew Demo-2, ANASIS-II, CRS-21, Transporter-1, Transporter-3 et six pour Starlink.

Jusqu’à présent, la société d’Elon Musk a lancé environ 2 500 satellites Starlink au total, avec dix lancements effectués en 2022. Et la mégaconstellation deviendra encore plus grande, car SpaceX a l’autorisation pour 12 000 satellites et a demandé l’approbation pour 30 000 autres, totalisant 42 000.

