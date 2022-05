Olhar Espacial reçoit les fées marraines astrominas pour parler des femmes dans la science

Une autre coordinatrice et également fée marraine est Ana Clara de Paula, étudiante diplômée en physique à l’Institut de physique (IF/USP). Elle est directrice éditoriale de la revue du centre académique de l’IF/USP, fait partie du groupe Astroparticules de l’Institut International de Physique et développe depuis 2020 l’initiation scientifique dans les domaines de l’enseignement et de la diffusion. Outre Astrominas, elle participe également à Cecília, un autre projet IF/USP, dont il est boursier. Elle est également chercheuse à la Fondation Heising Simons, utilisant des codes pour cartographier les étoiles dans les galaxies satellites de la Voie lactée.

Étudiante en astronomie à l’USP, Taísa Oliveira de Jesus fait partie du groupe des fées marraines de l’édition 2021 d’Astrominas. Image : Archives personnelles

Taísa Oliveira de Jesus est étudiante en 4e année de premier cycle en astronomie à l’Institut d’astronomie, de géophysique et des sciences atmosphériques de l’Université de São Paulo (IAG/USP). Elle travaille dans le domaine de l’enseignement et de la diffusion de l’Astronomie depuis 2019, en tant que moniteur et conférencière dans le projet de diffusion scientifique « Visite au Département d’Astronomie » de l’IAG-USP, elle est bénévole à Astrominas et à la Mania de Projet d’enseignement, en plus d’être associée et bénévole au Club d’Astronomie de São Paulo (CASP) depuis 2018. Chez Astrominas, elle a commencé comme bénévole, en 2020 et 2021, et est maintenant boursière.

Présenté par Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’Astronomie — APA ; membre de SAB — Société Brésilienne d’Astronomie; directeur technique de BRAMON — Réseau brésilien d’observation des météores — et coordinateur régional (nord-est) de l’Asteroid Day Brazil, Olhar Espacial est diffusé en direct, tous les vendredis à 21h, via les canaux officiels du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram, TwitterLinkedIn et TikTok.

