Les vagues de chaleur atteignent des records et reflètent le changement climatique

Si vous êtes comme des millions de personnes qui se plaignent de la chaleur torride, surtout en été, sachez que l’insatisfaction a du sens et a des preuves scientifiques. Une étude de l’Université de Bristol, au Royaume-Uni, a identifié les vagues de chaleur les plus extrêmes de tous les temps, c’est-à-dire que les températures ont atteint, en 2021, des sommets historiques jamais vus depuis 1950 et sont une preuve supplémentaire des impacts du changement climatique sur la planète Terre.

La plus grande vague de chaleur enregistrée par les chercheurs s’est produite dans l’ouest de l’Amérique du Nord, à Lytton, en Colombie-Britannique, au Canada. Bien qu’il s’agisse d’un pays connu pour ses températures douces, les thermomètres ont atteint 49,6°C l’été dernier, causant de nombreux désagréments, comme des feux de forêt. Il s’agit d’une augmentation de 4,6 °C par rapport au pic précédent.

Selon l’un des auteurs de la recherche, le climatologue Dr. Vikki Thompson, ces vagues de chaleur sont très préoccupantes et choquent la communauté scientifique. Et le pire est encore à venir.

« En utilisant des modèles climatiques, nous avons également constaté que les épisodes de chaleur extrême sont susceptibles d’augmenter en ampleur au cours du siècle prochain au même rythme que la température moyenne locale », a-t-il averti.

Les vagues de chaleur à Lytton, à 260 km de Vancouver, ont causé des centaines de morts et des dommages aux infrastructures de la ville, avec d’énormes pertes de production agricole.

La carte montre la magnitude du plus grand extrême depuis 1950 dans chaque région ; les couleurs plus foncées indiquent des extrêmes plus grands.

Image : Université de Bristol

Mais il y a d’autres pays qui ont également fait la liste des vagues de chaleur extrême qui ont battu des records. Parmi eux se trouve le Brésil.

Les scientifiques ont remarqué un pic par ici, en novembre 1985, avec 36,5°C, ce qui a fait focaliser le radar d’analyse sur les éventuelles conséquences que pourraient subir les pays les plus économiquement démunis.

« L’étude expose plusieurs phénomènes météorologiques extrêmes majeurs au cours des dernières décennies, dont certains ont été enregistrés dans des pays plus pauvres. Il est important d’évaluer la gravité des vagues de chaleur en termes de variabilité locale de la température, qui peut avoir des effets plus néfastes sur l’écosystème de la région », a déclaré le Dr. Vikki Thompson.

Plus de chaleur en vue

En outre, l’équipe de scientifiques a également utilisé des projections de modèles climatiques sophistiqués pour anticiper les tendances des futures vagues de chaleur au cours des prochaines années du 21e siècle.

Et le résultat sera un effet négatif de la température globale, c’est-à-dire que plus il y a d’émissions de CO2 et d’autres gaz polluants dans l’atmosphère, plus les vagues de chaleur sont importantes, avec des extrêmes qui peuvent être encore plus chauds par rapport à ceux identifiés jusqu’à présent. .

Dans cette réalité, le professeur de sciences du climat à l’Université de Bristol, Dann Mitchell, affirme que le changement climatique cause aujourd’hui les plus grands problèmes de santé mondiaux et que les vagues de chaleur sont passées inaperçues pendant de nombreuses années, un aspect très inquiétant.

« La charge thermique au niveau national sur la mortalité peut s’élever à des milliers de décès, et les pays qui connaissent des températures en dehors de leur plage normale sont les plus sensibles à ces chocs », révèle le professeur.

Via : PHYS.org

