La plus grande explosion de comète de l’histoire a laissé une traînée de poussière inhabituelle

Une équipe composée de chercheurs de Finlande, du Canada et de Russie a découvert une traînée de poussière inhabituelle laissée par une explosion de la comète 17P/Holmes en 2007 et est la plus puissante auto-combustion cométaire documentée à ce jour.

La comète 17P/Holmes, dans une image prise en novembre 2007, quelques jours après sa plus puissante explosion, connue à ce jour comme la plus importante de l’histoire. Crédit : Gil-Estel – Creative Commons

Les observations faites par des télescopes en Australie, en Finlande et aux États-Unis ont été analysées par l’équipe internationale de scientifiques en deux étapes : entre 2013 et 2015, puis de 2020 à 2021. La description des résultats de la recherche a été publiée dans la revue scientifique Avis mensuels de la Royal Astronomical Society.

Selon les auteurs de l’étude, les orbites des particules éjectées par l’explosion cométaire ont une forme de sablier. Et, selon eux, c’est la première fois qu’une telle formation est identifiée.

Images d’observations de traînées de poussière de comète prises par des chercheurs en 2015. Crédit : Arto Oksanen

Sur les côtés opposés de la traînée se trouvent des nœuds de convergence d’orbites le long desquelles les particules se déplacent. Le nœud nord est situé au point d’origine de l’explosion de la comète, avec le nœud sud à l’autre extrémité.

Alors que les particules moyennes et grandes ont de petites orbites, ce qui leur permet d’atteindre les nœuds en premier, les particules plus petites ont des orbites plus grandes, ce qui leur prend plus de temps pour atteindre les nœuds.

« L’énorme quantité de particules éjectées de la comète lors de l’explosion s’est propagée sur des orbites elliptiques autour du Soleil. Cela offre une opportunité unique d’étudier le matériel cométaire et sa dispersion dans l’espace interplanétaire », a déclaré Maria Gritsevich, responsable de l’étude, professeure auxiliaire à l’Université d’Helsinki en Finlande et chercheuse principale à l’Institut finlandais de recherche géospatiale et à l’Association astronomique Ursa. .

« Pour comprendre la physique et l’ampleur de ce phénomène, nous avons développé un nouveau modèle qui décrit de manière réaliste l’évolution des traînées de poussière cométaire résultantes », a expliqué le scientifique.

Selon elle, les résultats de ses recherches permettent de prédire l’emplacement et le comportement de la traînée de poussière de la comète 17P/Holmes, y compris son chemin de retour vers le point d’explosion d’origine. De plus, cette étude peut aider au calcul des explosions cométaires ou prédire l’occurrence et l’intensité des pluies de météores.

« Dans cette étude, nous avons développé des modèles de haute précision de l’explosion de la comète 17P/Holmes elle-même et de la propagation des particules de poussière qui en résultent », a déclaré Markku Nissinen, membre du réseau finlandais Fireball Meteor à Ursa. « De plus, nous avons combiné les deux modèles pour la première fois et cela a abouti à un nouveau modèle puissant. »

Selon Nissinen, la particularité du modèle est qu’il prend en compte les effets de la pression du rayonnement solaire, les perturbations gravitationnelles causées par les planètes Vénus, la Terre (et sa lune), Mars, Jupiter et Saturne, ainsi que l’interaction gravitationnelle des particules de poussière avec la comète père.

Les scientifiques continueront d’étudier la comète 17P/Holmes pour déterminer les raisons de l’augmentation périodique de la luminosité, les éventuels effets secondaires et saisonniers (tels que la pression de rayonnement non gravitationnelle et irrégulière) sur les particules et la possibilité d’observer dans la gamme de longueurs d’onde. infrarouge.

En 1982, c’était la première fois qu’un sursaut de la comète 17P/Holmes était observé. La découverte a été faite par l’astronome britannique Edwin Holmes. Après cela, une autre explosion s’est produite entre le 23 et le 24 octobre 2007, durant environ trois heures.

Cet épisode est connu comme la plus grande explosion cométaire jamais enregistrée dans l’histoire des observations astronomiques. En raison de la libération de particules et de l’énorme augmentation de la taille de la surface réfléchissant la lumière du soleil, la luminosité de la comète a augmenté d’un million de fois. Pendant ce bref instant, la comète est également devenue le plus gros objet du système solaire.

