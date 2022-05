Le fond de l’océan contient du sucre équivalent à 32 milliards de canettes de Coca-Cola

Selon l’étude publiée cette semaine dans la revue scientifique Écologie de la nature et évolutionles énormes quantités de sucre que les herbiers marins au fond de l’océan peuvent libérer sous leurs feuilles ondulantes ont de grandes implications pour le stockage du carbone et le changement climatique.

« Les herbiers produisent du sucre lors de la photosynthèse », explique la microbiologiste marine Nicole Dubilier de Max Planck. « Dans des conditions d’éclairage moyennes, ces plantes utilisent la plupart des sucres qu’elles produisent pour leur propre métabolisme et leur croissance. Mais dans des conditions de forte luminosité, par exemple à midi ou en été, les plantes produisent plus de sucre qu’elles ne peuvent en utiliser ou en stocker.

Selon le scientifique, l’excès de saccharose produit par les plantes va directement dans le sol. « Pensez-y comme une soupape de trop-plein. »

Théoriquement, les micro-organismes environnants devraient consommer le composant rapidement. Cependant, les scientifiques ont découvert que les herbiers sécrètent des composés phénoliques qui empêchent la plupart des microbes de les ingérer.

Chercheur analysant les herbiers sous la mer. Photo : Hydra Marine Sciences GmbH

Ces composés chimiques trouvés dans le vin rouge, le café, les fruits et de nombreuses autres sources dans la nature sont des antimicrobiens qui inhibent et ralentissent le métabolisme de la plupart des micro-organismes.

Pour tester leur hypothèse, les chercheurs ont appliqué une technique appelée spectrométrie de masse dans un champ sous-marin réel. « Dans nos expériences, nous avons ajouté des composés phénoliques isolés des herbiers aux micro-organismes de la rhizosphère », a révélé une autre microbiologiste marine Max Plank, Maggie Sogin. « Et, en fait, beaucoup moins de saccharose a été consommé par rapport à l’absence de composés phénoliques. »

Alors qu’un petit ensemble de micro-organismes prospérait grâce au saccharose malgré la présence de composés phénoliques, les chercheurs pensent que ces « experts microbiens » donnent peut-être à la plante quelque chose en retour, comme les nutriments dont elle a besoin pour se développer.

Aussi appelés herbiers marins, les herbiers marins comptent parmi les puits les plus importants de la planète pour le carbone bleu capturé par les écosystèmes marins et côtiers du monde entier. Pour vous donner une idée, une zone d’herbiers peut aspirer deux fois plus de carbone qu’une forêt de même taille sur terre – et 35 fois plus vite aussi.

« Nous n’en savons pas autant sur les herbiers marins que sur les habitats terrestres », a déclaré Maggie dans une interview avec Science Alert. « Notre étude contribue à notre compréhension de l’un des habitats côtiers les plus critiques de notre planète et souligne l’importance de préserver ces écosystèmes de carbone bleu. »

