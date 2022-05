Le Brésil répond à moins de 3% des alertes à la déforestation depuis 2019

Un réseau collaboratif formé d’organisations non gouvernementales (ONG), d’universités et de startups technologiques a développé une plateforme de surveillance de l’occupation et de l’utilisation des terres au Brésil. Lancé en 2015, le soi-disant Projet de cartographie annuelle de l’utilisation et de la couverture des terres au Brésil (MapBiomas) souligne que le gouvernement fédéral a répondu à moins de 3 % des alertes de déforestation depuis 2019.

Selon le consortium MapBiomas, qui utilise des images satellites pour surveiller la destruction de la forêt amazonienne et d’autres régions du Brésil, un outil appelé Inspection Monitor a été créé.

Cet outil, qui croise la déforestation signalée avec les dossiers gouvernementaux d’amendes, d’arrestations et d’autres réponses des autorités environnementales, indique que, depuis que Jair Bolsonaro a pris la présidence du pays, seulement 2,17 % des alertes de déforestation ont été traitées.

« Malgré l’abondance d’informations et de preuves de crimes environnementaux, les mesures d’application du gouvernement sont encore loin de ce qui est nécessaire pour contenir la déforestation », a déclaré Ana Paula Valdiones, de l’Instituto Centro de Vida (ICV), l’un des groupes impliqués dans le plateforme. .

Selon la plateforme, les cas dans lesquels les autorités fédérales ont répondu correspondent à 13,1 % de la superficie totale déboisée de janvier 2019 à mars 2022.

La déforestation en Amazonie brésilienne a augmenté de 75 % au cours de la décennie précédente

Sous la direction de Bolsonaro, qui a fait pression pour ouvrir les terres protégées à l’agro-industrie et à l’exploitation minière, la déforestation annuelle moyenne en Amazonie brésilienne a augmenté de plus de 75 % au cours de la décennie précédente, selon les données officielles.

Les groupes environnementaux accusent le président d’encourager la déforestation avec ses politiques et sa rhétorique pro-agro-industrie et de fermer les yeux sur les contrevenants.

Selon l’Observatoire du climat, l’IBAMA n’a dépensé que 41 % de son budget alloué à la police l’année dernière.

« Les résultats montrent que l’impunité règne toujours en matière de déforestation illégale au Brésil », a déclaré Tasso Azevedo, coordinateur général de MapBiomas, dans une interview à l’Agence France-Presse (AFP) mardi (3).

Sollicité par l’AFP pour commenter les données, le ministère de l’Environnement n’a pas répondu.

