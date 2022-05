Pour la première fois, il est possible d’entendre le son étrange des échos émis par les trous noirs

Grâce à la collaboration avec certains musiciens, les scientifiques ont pu convertir les échos des trous noirs en son. Voici l’effet troublant.

Crédit : Aurore Simmonet, Centre de vol spatial Goddard de la NASA

Pour la première fois, des scientifiques ont converti les « échos » des trous noirs en son, un phénomène qui se produit lorsque ces objets mystérieux se nourrissent de matière et libèrent des rayons X à ultra-haute énergie. Au cours du processus, les « cœurs des ténèbres » ont des cycles d’émissions d’ondes électromagnétiques, avec des jets de particules éjectés à des vitesses proches de celles de la lumière qui alternent avec les échos dits réfléchis. Grâce à la collaboration avec certains musiciens, les scientifiques ont traduit les ondes en effets sonores, correspondant aux fréquences. Le résultat est plutôt dérangeant, en effet les objets à l’origine des échos le sont. Vous pouvez entendre l’écho réfléchi d’un trou noir ci-dessous.

https://static.Netcost-security.fr/wp-content/uploads/sites/34/2022/05/ecobuconero.mp3

Convertir les ondes électromagnétiques émises par les trous noirs en effets sonores était une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains du Massachusetts Institute of Technology (MIT), qui a collaboré étroitement avec des collègues du département de physique et d’astrophysique de l’université d’Oxford (Royaume-Uni). , de l’Université d’Amsterdam (Pays-Bas), de l’Université de Cambridge et d’autres instituts. Les scientifiques, dirigés par le Dr Jingyi Wang, chercheur à l’Institut Kavli d’astrophysique et de recherche spatiale du MIT, y sont parvenus après avoir analysé les données recueillies par l’étoile à neutrons Interior Composition Explorer (NICER), un instrument installé sur la Station spatiale internationale ( ISS) utilisé pour étudier les systèmes binaires dans lesquels il y a un trou noir et une étoile compagne, qui est consommée par la présence de l’objet très dense. Le phénomène se manifeste par des explosions massives de rayons X et les émissions d’échos qui en résultent.

À ce jour, seuls trois trous noirs sont connus pour émettre ces échos ou retards de réverbération, qui sont le reflet de la lumière directe émise par la couronne de particules autour du trou noir. À partir de l’analyse des données du NICER, le Dr Wang et ses collègues en ont identifié huit autres. Le son assez sinistre de ces échos ressemble vaguement au moteur d’un vaisseau spatial des vieux films de science-fiction, l’avion s’approchant puis s’éloignant. C’est la « traduction » sonore d’un phénomène électromagnétique, obtenue à l’aide d’une machine à réverbération. En termes simples, le son a été obtenu en combinant les fréquences des ondes électromagnétiques avec des signaux acoustiques, une technique déjà adoptée dans le passé pour traiter les ondes gravitationnelles. Le résultat nous aide à comprendre un peu mieux la nature de ces objets mystérieux et fascinants, présents par dizaines de millions seulement dans notre galaxie, la Voie Lactée. Les détails de l’étude « The NICER » Reverberation Machine « : A Systematic Study of Time Lags in Black Hole X-Ray Binaries » ont été publiés dans The Astrophysical Journal.