Du vertige au mal d’oreille : les symptômes des nouvelles sous-variantes BA.4 et BA.5 d’Omicron

La variante Omicron a été divisée en différentes sous-variantes, parmi lesquelles BA.4 et BA.5 ont été détectées dans plusieurs pays. Voici les symptômes qu’ils provoquent.

La vague actuelle de la pandémie de COVID-19 est dirigée par la variante Omicron du coronavirus SARS-CoV-2, qui a engendré plusieurs sous-variantes depuis la fin de l’année dernière. Si au niveau mondial le plus répandu est le BA.2, le soi-disant « Omicron invisible », aux États-Unis le BA.2.12.1 galope, tandis qu’en Afrique du Sud, où l’Omicron a été découvert en novembre 2021, il se répand les BA.4 et BA.5 (déjà détectés également aux USA, au Royaume-Uni et au Botswana). Ce sont des lignées très similaires du point de vue des mutations et les scientifiques sont encore en train de déterminer s’il peut y avoir des différences significatives dans les manifestations cliniques et dans l’impact sur notre organisme, à la fois par rapport à la « base » Omicron (B.1.1.529) qu’aux souches dominantes précédentes. Ce qui est pratiquement établi à l’heure actuelle, c’est la plus grande contagiosité des nouvelles lignées et la plus grande capacité à échapper aux défenses immunitaires, bien que la vaccination – et surtout avec rappel / troisième dose – reste un bouclier fondamental contre l’hospitalisation et le COVID-19 sévère en général. Voici ce que nous savons des symptômes des nouvelles sous-variantes BA.4 et BA.5 du coronavirus.

Comme le précise un document du 4 mai 2022 de l’Institut national des maladies transmissibles d’Afrique du Sud, il existe actuellement un nombre relativement faible de cas BA.4 et BA.5, il est donc « trop ​​tôt pour savoir définitivement s’il y en a ». nouveaux symptômes associés à ces lignées ». « Cependant – ajoute l’institut faisant autorité – étant donné que les lignées sont toujours classées comme Omicron et que la plupart des mutations (en particulier au sein de la protéine de pointe) sont les mêmes, il est probable que les symptômes soient similaires ». Le virologue Fabrizio Pregliasco de l’Université d’État de Milan a également souligné que les cas de BA.4 et BA.5 sont trop peu nombreux pour savoir avec certitude quel peut être l’impact sur l’organisme, mais a ajouté qu’ils restent principalement localisés dans la voie. trachée des voies respiratoires supérieures, provoquant des symptômes tels qu’un nez qui coule (rhinorrhée), mais aussi des étourdissements et des maux d’oreille. Ils provoquent également moins de perte de goût (agueusie) et d’odorat (anosmie), deux des symptômes les plus courants du COVID-19 causés par des souches antérieures à Omicron (telles que Alpha, Beta et Delta) ainsi que la toux et la fièvre. Pregliasco ajoute que les nouvelles sous-variantes, tout en s’attaquant moins aux poumons et plus aux voies respiratoires supérieures, ne sont nullement comparables à un simple rhume, même si elles sont globalement moins dangereuses que les souches précédentes.

Le chiffre a également été confirmé à Fortune par le professeur Alex Sigal, professeur à l’Africa Health Research Institute en Afrique du Sud. Le scientifique, auteur de l’étude « Omicron sub-lineages BA.4/BA.5 escape BA.1 infection elicited neutralizingimmunity » qui a décelé la capacité insaisissable des deux souches, a précisé que chez ses patients positifs à BA.4 et BA .5 n’a pas vu les premiers symptômes de détresse respiratoire, l’une des complications les plus dangereuses – sinon la plus dangereuse – de l’infection, qui peut survenir suite à la fameuse « tempête de cytokines », une réaction exagérée du système immunitaire suite à l’invasion du SRAS-CoV-2. Le professeur Sigal a ajouté que les symptômes sont alignés sur ceux du groupe Omicron ; son impact « n’est pas agréable, mais il y a moins de chance de mourir », a conclu l’expert.

Tous les scientifiques s’accordent à dire que l’infection à Omicron n’est en aucun cas un simple rhume, car des marques peuvent être laissées sur d’autres organes et dans les centres nerveux, « avec des symptômes, tels que des étourdissements, qui n’ont été observés qu’avec les tout derniers hybrides XE. , XJ et XF », a précisé Pregliasco. Une enquête récente menée par des scientifiques du département de recherche Gemini du prestigieux King’s College de Londres a révélé que les symptômes les plus courants causés par Omicron comprennent les maux de gorge, l’écoulement nasal, la fatigue, les maux de dos, les éternuements, les maux de tête, les sueurs nocturnes et les douleurs musculaires. À ce jour, aucune des sous-variantes d’Omicron n’a été classée comme variante préoccupante (VoC) par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).