Au milieu de l’agriculture industrielle, il peut sembler inutile, inapproprié et – pourquoi ne pas dire – bizarre d’utiliser l’urine humaine comme moyen de fertiliser les cultures. Cependant, alors que les chercheurs cherchent des moyens de réduire la dépendance chimique et de lutter contre la pollution de l’environnement, l’intérêt grandit pour le potentiel de notre pipi.

Utilisation de l’urine humaine comme engrais : méthode bizarre et dépassée ou alternative plus écologiquement viable ? Image : MAKSYM CHUB –

« Les plantes ont besoin de nutriments tels que l’azote, le phosphore et le potassium, et nous les ingérons tous dans la consommation alimentaire, avant de les éliminer, principalement par l’urine », a déclaré Fabien Esculier, qui dirige le « Programme de recherche et d’action sur les systèmes d’alimentation/excrétion ». and Management of Human Urine and Feces » (OCAPI), un projet du Ecole Nationale des Ponts et Chausséesen France.

Les engrais à base d’azote de synthèse, utilisés depuis environ un siècle, ont permis d’augmenter les rendements et la production agricole pour nourrir une population humaine toujours croissante.

Cependant, une utilisation incontrôlée entraîne la contamination des systèmes fluviaux et d’autres voies navigables de ces produits, provoquant l’étouffement des algues et l’empoisonnement des poissons et d’autres formes de vie aquatique. De plus, les engrais chimiques génèrent également des émissions de gaz à effet de serre, contribuant au changement climatique.

« Les pratiques d’assainissement modernes représentent l’une des principales sources de pollution par les nutriments », a déclaré Julia Cavicchi du Terra Rica Institute des États-Unis dans une interview accordée au site Web. France 24ajoutant que l’urine représente environ 80 % de l’azote présent dans les eaux usées et plus de la moitié du phosphore.

« Pour remplacer les engrais chimiques, il faudrait plusieurs fois le poids de l’urine traitée », a souligné Julia. « Mais étant donné que la production d’azote synthétique est une source importante de gaz à effet de serre et que le phosphore est une ressource limitée et non renouvelable, les systèmes de dérivation d’urine offrent un modèle résilient et à long terme pour la gestion des déchets de la production humaine et agricole ».

Les pays développés ont des projets de collecte sélective d’urine humaine

Julia explique qu’autrefois, le fumier urbain était transporté vers les champs agricoles pour être utilisé comme engrais avec le fumier animal, avant que des alternatives chimiques ne commencent à le remplacer. « Mais maintenant, si vous voulez collecter l’urine à la source, vous devez repenser les toilettes et le système d’égout lui-même. »

Il existe différents projets à cet effet en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Éthiopie, en Inde, au Mexique et en France. « Il faut beaucoup de temps pour introduire des innovations écologiques et surtout des méthodes de dérivation d’urine, ce qui est très radical », a déclaré Tove Larsen, chercheuse à l’Eawag Aquatic Research Institute en Suisse.

Selon Tove, la collecte d’urine dans des toilettes sélectives a toujours été considérée comme peu pratique, ce qui a principalement suscité des inquiétudes concernant les odeurs désagréables.

Un nouveau modèle, développé par la société suisse Laufen en partenariat avec l’Eawag, promet de résoudre ces problèmes, avec un design qui canalise l’urine dans un récipient de collecte.