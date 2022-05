L’informatique quantique pourrait aider à créer des télescopes spatiaux de la taille d’une planète

Une équipe de chercheurs australiens suggère d’utiliser les méthodes informatiques quantiques existantes pour construire un immense réseau de télescopes spatiaux pouvant atteindre la taille de planètes.

Selon les auteurs de l’étude, publiée sur le serveur de prépublication arXiv et non encore évaluée par des pairs, ces observatoires pourraient sonder l’espace plus profond et capturer des cibles éloignées à une résolution beaucoup plus élevée, ce qui pourrait « révolutionner l’imagerie astronomique ».

Dirigée par Zixin Huang de l’Université Macquarie en Australie, l’équipe propose un interféromètre – en langage astronomique, cela signifie une série d’observatoires individuels qui forment un seul télescope – qui peut surmonter les limitations physiques, y compris les pertes et le bruit, en utilisant des techniques d’imagerie de communication quantique. .

Dans le concept, chaque photon arrivant au réseau du télescope pourrait être traité séparément avant d’être enregistré dans un dispositif de stockage à mémoire quantique spécial.

Étant donné que les données de ces photons seraient des enchevêtrements quantiques – un phénomène qui permet à deux particules ou plus de se connecter même si elles sont éloignées, partageant un état quantique unifié – les télescopes individuels pourraient partager des informations entre eux instantanément.

L’image finale que ce processus créerait pourrait encore contenir des erreurs et des problèmes, et c’est là que les ordinateurs quantiques entrent en jeu. Selon des recherches antérieures, ces machines seraient théoriquement capables de corriger leurs propres erreurs sans avoir à exécuter de simulations numériques, contrairement à un ordinateur classique.

La mise en pratique de l’idée est encore loin, mais les auteurs sont enthousiastes. « Il y a beaucoup plus de défis à relever pour un appareil de la taille d’une planète, mais c’est un bon premier pas », a déclaré Huang dans une interview avec le site Web. Nouveau scientifique.

