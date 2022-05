L’Académie brésilienne des sciences est présidée par une femme pour la première fois de l’histoire

Mercredi soir (4), la nouvelle présidente de l’Académie brésilienne des sciences (ABC), Helena Nader, élue le 29 mars pour commander l’entité au cours du triennat 2022-2025, prêtera serment. Sa cérémonie de prestation de serment aura lieu lors de la réunion ABC Magna, qui commence à 18 heures et devrait durer deux jours. L’assemblée, dont le thème est « Le futur est maintenant », se déroulera dans un format hybride : en personne, au Musée de demain, à Rio de Janeiro, et en ligne, sur la chaîne YouTube ABC.

Le nouveau président de l’Académie brésilienne des sciences entre en fonction ce mercredi (4). Image : Rovena Rosa – Agência Brasil

Les plans prioritaires d’Helena comprennent: une relation plus étroite avec le Congrès national, la continuité de la formation pédagogique des jeunes et la correction des valeurs des bourses pour les chercheurs scientifiques.

Docteur biomédical à l’Université fédérale de São Paulo (Unifesp), Helena a été élue avec 398 voix pour et 22 abstentions, et est la première femme à présider l’entité en 105 ans d’existence.

Dans une déclaration à Agência Brasil, elle a déclaré qu’elle entendait continuer « l’excellent travail qui a été fait par les derniers conseils ».

Helena Nader était autrefois vice-présidente de l’Académie brésilienne des sciences

Helena était vice-présidente d’ABC lors du dernier mandat. Le chercheur prendra la relève du physicien Luiz Davidovich, avec comme adjoint le chimiste Jailson Bittencourt de Andrade, professeur à la retraite à l’Université fédérale de Bahia (UFBA).

Outre la présence féminine à la présidence, sur les 13 directions de l’entité, huit seront dirigées par des femmes. Il s’agit d’un facteur important, étant donné que la participation des femmes à la science est encore bien inférieure à celle des hommes, en particulier dans les rôles de leadership.

Selon Helena, l’objectif est que la participation des hommes et des femmes soit égale, en restant à 50% pour chacun. « Les femmes n’atteignent pas les postes les plus élevés, car elles sont ségréguées. Mais ce n’est pas seulement en science; dans d’autres domaines également », a déclaré le président.

Elle a illustré que, lorsqu’elle cherche un emploi, on demande la plupart du temps à la femme si elle est mariée et si elle a l’intention d’avoir des enfants. « Personne ne demande ça à l’homme. Ainsi, dans le parcours du combattant, elle part déjà avec un désavantage. Elle doit prouver bien plus que l’homme. Nous continuerons à travailler dur pour inverser cette tendance. Cela restera une priorité. »

Actuellement, Helena est coprésidente du Réseau interaméricain des académies des sciences (IANAS) et membre du conseil d’administration du Conseil international des sciences (ISC). Un autre objectif qu’elle s’est fixé est d’augmenter les échanges d’ABC avec des entités d’autres pays.

