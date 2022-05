Pourquoi les chats tricolores sont-ils toujours des femelles ?

Quiconque vit constamment avec des chats le savait probablement déjà. Et même si vous n’avez pas autant d’interaction avec les félins, vous l’avez peut-être remarqué. Les animaux tricolores, les chats tricolores, sont toujours des femelles. Mais savez-vous pourquoi la coloration n’apparaît que sur eux ?

La réponse, bien sûr, est la génétique. Le gros point est le suivant : comment seules les femmes obtiennent-elles ce motif de couleur ? Pour comprendre cela, il faut d’abord souligner que les couleurs des parents déterminent les couleurs de la progéniture. Le noir et l’orange sont déterminés par les chromosomes sexuels.

Tout comme les humains, les chats mâles ont le chromosome sexuel XY, tandis que la femelle est XX. Le noir et l’orange proviennent du X. Les autres couleurs, selon le vétérinaire João Motta de Quadros, proviennent d’autres chromosomes, comme le blanc.

« L’intensité du blanc ou du gris est déterminée par la quantité d’expression de cet autre gène au moment de l’embryogenèse », a amendé le vétérinaire. Comme un chat mâle n’a qu’un seul gène X, il sera soit noir, soit orange.

Les femelles, en ayant deux, peuvent être les chats tricolores, puisque la couleur blanche vient d’ailleurs. Ou encore les fameuses écailles, uniquement en noir et orange.

Les chats tricolores ont ces couleurs à cause de leurs chromosomes XX. Image : Karoline Albuquerque/Netcost-Security

Mais ne vous y trompez pas. Il existe même des mâles tricolores et écailles. Cependant, ils sont extrêmement rares et finissent par avoir des problèmes de reproduction, étant considérés comme stériles. C’est parce qu’il s’agit d’une anomalie génétique.

«Comme chez l’homme, il existe des anomalies liées aux chromosomes sexuels. Le chat mâle tricolore est un individu qui a reçu trois gènes reproducteurs. Ils sont XXY. Le premier X lui fait exprimer la couleur orange et l’autre X la couleur noire », a déclaré Quadros.

Les oranges, quant à elles, sont majoritairement des mâles. Image : Pixel Cat Photo/

Et les chats oranges ?

Un autre détail chez les chats est la prédominance des mâles orange. Il y a même des chatons femelles de cette couleur. Mais l’écrasante majorité sont des hommes. Encore une fois, la génétique prime. « Comme les femelles ont deux X, la probabilité que l’une d’elles exprime la couleur noire est de 50% », a expliqué le vétérinaire.

Mais, qu’est-ce qui détermine le modèle d’un chat ?

Le chat Narnia a un visage parfaitement partagé entre deux couleurs. Image : Lecture/Twitter @AmazingNarnia

Les couleurs s’expriment tout au long de la fourrure des animaux de compagnie. Un chat célèbre sur Internet est le Narnia français, qui a la moitié de son visage en noir et l’autre moitié en gris, dans une division parfaite.

« Lorsque le chiot est encore en formation, l’expression de ces gènes se fait dans le sens des pattes vers l’arrière. Dans de rares cas, cela se fait horizontalement. Ainsi, un chat qui est noir et qui a une faible expression blanche n’aura que du blanc sur les pattes et les extrémités. Au fur et à mesure que cette expression du blanc augmente, il « prend soin » de la couleur noire », a ajouté João Motta de Quadros.

Alors de quelle couleur est ton chat ?

