Plus de débris spatiaux : l’ancien moteur de fusée russe s’effondre en orbite et génère un nouveau nuage de débris autour de la Terre

Un vieux moteur de fusée russe s’est brisé dans l’espace, générant au moins seize débris spatiaux, selon les informations du 18e Escadron de défense spatiale de l’US Space Force. Catalogué sous le numéro 32398, l’objet était un moteur Ullage Proton d’un remorqueur spatial qui a aidé à mettre trois satellites russes GLONASS en orbite en 2007.

Système de garantie de libération

En plus de ce qui génère un nouveau nuage de débris spatiaux, il y a 64 autres moteurs du même type en orbite autour de la Terre. Ce sont les Ullage Protons, dits SOZ, utilisés pour assurer que le carburant propulsif est positionné dans les réservoirs de manière appropriée pour redémarrer le moteur en orbite.

« Les moteurs SOZ n’utilisent pas tout leur propulseur lorsqu’ils tirent. Et ils ont une fâcheuse tendance à exploser des années ou des décennies plus tard, laissant un tas de débris sur une orbite très elliptique. Au moins 54 moteurs SOZ ont explosé, a écrit sur Twitter l’astrophysicien et traqueur de satellites Jonathan McDowell, qui travaille au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Selon le chercheur, le moteur SOZ orbite autour de la Terre selon une trajectoire très elliptique, atteignant 388 kilomètres et 19 074 kilomètres.

Les débris spatiaux se développent à un rythme rapide

Les déchets spatiaux sont un problème croissant pour les opérateurs de satellites et les planificateurs de missions. Ils deviennent de plus en plus courants et peuvent provoquer de graves accidents.

L’Agence spatiale européenne (ESA) estime qu’il y a au moins 36 500 débris d’au moins 10 centimètres de large chacun autour de la Terre.

Et l’orbite terrestre abrite probablement environ 1 million d’objets d’un diamètre compris entre 0,4 et 4 pouces (1 à 10 cm), selon l’ESA.