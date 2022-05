Mardi (3), la NASA a annoncé que la mission Crew-3 de SpaceX quittera la Station spatiale internationale (ISS) ce jeudi (5), à 2 h 05 (GMT), pour arriver sur Terre le lendemain.

Selon un message de la responsable des vols spatiaux habités de l’agence, Kathy Lueders, sur Twitter, la capsule Crew Dragon Endurance devrait tomber dans l’océan Atlantique à 1 h 37 vendredi (6), heure de Brasilia.

équipes de @NASA & @SpaceX ciblent maintenant #Équipage3 désamarrage à 1 h 05 le jeudi 5 mai à partir de @Station spatiale. Splashdown au large de la côte de la Floride est prévu vers 00 h 37 le vendredi 6 mai. La nouvelle heure de désamarrage permet un phasage plus court et plus de temps pour examiner les dernières informations de prévision. – Kathy Lueders (@KathyLueders) 3 mai 2022

«La météo est surveillée de près pour confirmer que les emplacements principaux et alternatifs sélectionnés sont bons pour le retour, et nous ferons un autre examen météorologique environ 24 heures avant le désamarrage pour déterminer si nous allons continuer. Plus à venir », a déclaré Kathy dans un autre tweet.

Lancée au sommet d’une fusée Falcon 9 le 10 novembre de l’année dernière, la mission Crew-3 est arrivée à l’ISS le même jour, transportant les astronautes de la NASA Raja Chari, Kayla Barron et Thomas Marshburn, ainsi que Matthias Maurer de l’Agence spatiale. ).

Astronautes de la mission Crew-3, avant d’embarquer pour l’ISS : Matthias Maurer, Thomas Marshburn, Raja Chari et Kayla Barron. Image : Nasa/Divulgation

Marshburn commande l’actuelle Expedition 67 du laboratoire en orbite et devrait passer le relais au cosmonaute russe Oleg Artemyev. Cela aura lieu officiellement lors d’une cérémonie de passation de commandement prévue ce mercredi (4) à 15h35 (heure de Brasilia), qui sera retransmise en temps réel par NASA TV.

Les astronautes des deux missions les plus récentes de SpaceX sont actuellement sur l’ISS. En plus de l’équipage de la mission Crew-3, l’équipage de la mission Crew-4 est arrivé le 27 avril, pour passer environ six mois à bord du laboratoire orbital.

