L’ITA sélectionne des enfants pour le prix des jeunes talents scientifiques et technologiques

La deuxième édition du « Prêmio Sócios-Mirins », un programme de l’Association des Ingénieurs de l’Institut Technologique de l’Aéronautique (AEITA), sélectionnera 10 enfants qui se démarquent dans les domaines liés à la science, à l’ingénierie et à l’inventivité, en particulier aux thèmes liés au secteur de l’aérospatiale ou de la technologie.

Ces enfants feront partie d’un club sélect de jeunes talents brésiliens, avec le privilège de découvrir de près les installations du hub aérospatial brésilien.

Image : Site Web de l’AEITA

« L’intérêt pour les études, la volonté de gagner, le rêve, les conquêtes, l’engagement et comment être un exemple pour les jeunes seront des points évalués dans la sélection », informe le site du projet. Selon l’AEITA, le processus se déroule en deux étapes : une présélection à partir des formulaires de candidature et un entretien ultérieur en ligne avec les 30 candidats présélectionnés, qui doivent avoir entre 7 et 14 ans en 2022.

Selon l’ITA, l’AEITA rassemble plus de 6 000 ingénieurs formés par l’institution, « et son objectif est de promouvoir l’agrandissement de l’école et de la technologie aérospatiale au Brésil, ainsi que la promotion du développement économique, social et éducatif ».

Les inscriptions sont désormais ouvertes et courent jusqu’au 30 juin, sur le site du concours, et peuvent être prolongées de 20 jours calendaires maximum, à la discrétion des organisateurs.

Sur les 10 titres à décerner, la moitié est destinée aux élèves du groupe 1 (enfants de 7 à 10 ans) et l’autre moitié au groupe 2 (jeunes de 11 à 14 ans). Pour plus d’informations, accédez au règlement du concours.

Nicolinha a été le premier enfant membre de l’ITA Engineers Association

En 2021, Nicole Oliveira, la petite astronome amateur de 9 ans Nicolinha, est devenue la première Child Partner de l’AEITA, après avoir découvert plus de 20 astéroïdes possibles.