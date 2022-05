Le pulsar le plus brillant jamais détecté en dehors de la Voie lactée

Les scientifiques ont détecté le pulsar le plus brillant jamais observé en dehors de la Voie lactée, révélant la véritable identité d’un objet lumineux lointain précédemment confondu avec une galaxie lointaine.

Les pulsars sont des étoiles à neutrons extrêmement denses qui émettent des faisceaux de rayonnement électromagnétique depuis leurs pôles. En raison de la façon dont ces objets tournent rapidement, leurs émissions à haute énergie apparaissent comme de courtes impulsions périodiques lorsqu’elles sont vues d’ailleurs dans l’espace, comme une balise cosmique.

Le pulsar nouvellement découvert vu à travers la lumière polarisée. Image : Yuanming Wang

Depuis la découverte de ce type d’étoile dans les années 1960 par l’astrophysicien irlandais Jocelyn Bell, plus de 2 000 pulsars ont été détectés. Et la grande majorité de ces objets brillants sont situés dans notre propre galaxie.

D’après le site Alerte scientifiquele pulsar nouvellement identifié, nommé PSR J0523-7125, est une découverte extrêmement rare d’un pulsar extra-galactique, situé bien au-delà des confins de la Voie Lactée dans le Grand Nuage de Magellan.

Il a été découvert par des astronomes à l’aide du réseau de radiotélescopes Éclaireur australien du réseau de kilomètres carrés (ASKAP) en Australie lors d’une enquête sur les émissions polarisées des pulsars dans le ciel – une technique que les chercheurs comparent à l’équivalent astronomique du port de lunettes de soleil polarisées.

« Ce fut une incroyable surprise », explique le premier auteur de l’étude, l’astrophysicien Yuanming Wang, chercheur à la National Science Agency of Australia (CSIRO) et doctorant à l’université de Sydney. « Je ne m’attendais pas à trouver un nouveau pulsar, encore moins le plus brillant. Mais avec les nouveaux télescopes auxquels nous avons maintenant accès, comme ASKAP et ses « lunettes de soleil », c’est vraiment possible. »