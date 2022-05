La NASA va envoyer deux mannequins féminins sur la Lune lors de la mission Artemis 1

Deux mannequins jumeaux structurellement féminins seront à bord du premier vol du programme Artemis, qui vise à rétablir la présence humaine sur la Lune, plus de 50 ans après la dernière mission lunaire habitée de l’histoire.

Comme l’un des objectifs du programme est d’emmener la première femme sur la lune, la NASA a choisi d’utiliser les poupées pour comprendre comment le rayonnement cosmique peut affecter l’organisme féminin lors de missions lunaires. Surnommés Helga et Zohar, les « faux astronautes » voleront dans la capsule Orion, qui décollera au sommet de la méga-fusée Space Launch System (SLS) lors de son premier vol spatial sans pilote. Appelée Artemis 1, la mission fera le tour de la Lune pendant 26 jours (en tenant compte du temps de trajet aller-retour).

Mannequins Helga et Zohar, fabriqués avec des matériaux qui simulent le corps féminin. Image : Institut DLR

Conçus par des chercheurs de l’Institut de médecine aérospatiale du Centre aérospatial allemand (DLR), les mannequins font partie de l’expérience MARE (acronyme de Expérience de rayonnement Matroshka AstroRad, qui signifie Matroshka AstroRad Radiation Experiment). Le mot Matroshka fait référence aux matrioskas, ces fameuses poupées russes multicouches, et AstroRad est le nom du gilet de protection contre les radiations.

Helga et Zohar mesurent 95 cm et pèsent 36 kg chacun. Ils sont fabriqués à partir de matériaux qui simulent les os, les tissus mous et les organes d’une femme adulte. Plus de 10 000 capteurs passifs et 34 détecteurs de rayonnement actifs, intégrés dans 38 disques, composent les deux mannequins, qui ont déjà été livrés au Kennedy Space Center de la NASA et doivent être assemblés et installés à l’intérieur de la capsule quatre semaines avant le lancement.

La NASA affirme que les mannequins féminins fourniront également des données sur la santé des hommes dans l’espace

Selon les scientifiques, le rayonnement auquel le corps humain est exposé dans l’espace est nettement supérieur à celui du champ magnétique protecteur de la Terre. Cela pose l’un des plus grands défis pour les longues missions dans l’espace lointain, comme celles qui finiront par se rendre sur Mars à l’avenir.

Les êtres humains exposés à de grandes quantités de rayonnement peuvent présenter des problèmes de santé aigus et chroniques, notamment en favorisant le développement de cancers à l’avenir.

Bien qu’ils représentent le corps féminin, Helga et Zohar serviront également de base pour comprendre le rayonnement dans le corps masculin. Selon la NASA, le corps féminin est plus sensible aux radiations que le corps masculin, en particulier dans les organes tels que les seins. Cela signifie qu’un espace sûr pour les femmes sera également pour les hommes.

Alors qu’Helga sera sans protection pendant la mission Artemis 1, Zohar portera un gilet AstroRad, développé par l’Agence spatiale israélienne (ISA) en partenariat avec l’usine israélienne StemRad, qui fait également partie de l’expérience MARE.

Tout au long du voyage, les mannequins subiront des tests. En comparant les ensembles de données de la poupée équipée d’AstroRad avec ceux de la poupée non protégée, il sera possible de déterminer dans quelle mesure la technologie développée pourrait protéger un astronaute d’une exposition radioactive.

De l’alimentation électrique au stockage des données des mannequins, toutes les fonctions doivent être indépendantes de la capsule Orion. Ils ont une grille de trois centimètres intégrée dans la poitrine qui permettra aux scientifiques de cartographier les doses internes de rayonnement aux zones du corps qui contiennent des organes critiques.

Avec deux corps identiques, les scientifiques pourront déterminer la capacité de protection du nouveau gilet, tout en collectant des données sur la quantité de rayonnement atteignant les astronautes à l’intérieur d’un vaisseau spatial à différents moments du vol.

