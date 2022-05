Un enregistrement rare montre la queue de la planète Mercure

Celui qui regarde l’image ci-dessous, en déduit qu’il s’agit de l’enregistrement d’une comète. Cependant, juste en dessous de l’amas d’étoiles des Pléiades se trouve en fait une planète : Mercure.

De longues expositions du monde le plus proche de notre Soleil peuvent montrer quelque chose dont les scientifiques sont conscients, mais peu de gens le savent : il a une queue.

Capture réalisée par l’astrophotographe Sebastian Voltmer, de La Palma, île d’Espagne. Image : Sébastien Voltmer

Selon la NASA, la fine atmosphère de Mercure est principalement composée d’oxygène (O2), d’hydrogène (H2), d’hélium (He), de potassium (K) et de minuscules particules de sodium (Na), qui brillent lorsqu’elles sont excitées par la lumière du soleil. La lumière du soleil libère et sépare également ces atomes de la surface de la planète.

La plus petite planète du système solaire et sa queue de sodium sont visibles sur cette image du ciel profond prise la semaine dernière depuis La Palma, en Espagne, à l’aide d’un filtre qui met en évidence la lumière jaune intense émise par le sodium.

Prédite dans les années 1980, la queue de Mercure a été capturée pour la première fois en 2001, lorsque bon nombre de ses détails ont été révélés lors de multiples observations par le vaisseau spatial robotique MESSENGER de la NASA, qui a orbité la planète entre 2011 et 2015.

Mercure n’a peut-être pas les anneaux éblouissants de Saturne (également identifiés, plus discrètement, sur Jupiter, Uranus et Neptune) ni une lune minable à proprement parler. Mais, avec sa belle queue de sodium et d’autres particularités, il ne peut jamais être considéré comme un petit monde ennuyeux.

